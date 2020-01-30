Через підозру на коронавірус на лайнері в Італії застрягли тисячі пасажирів

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В Італії шість тисяч пасажирів, фактично, застрягли на борту круїзного лайнера - все через перевірку двох громадян Китаю, які могли мати симптоми коронавірусу.

Згідно з повідомленнями, на борту лайнера у 54-річної жінки, про яку йде мова, почалася гарячка.

Її та чоловіка ізолювали від інших пасажирів, на корабель прибули лікарі, щоб провести обстеження.

Попередні тести показали, що про коронавірус у цьому випадку не йдеться, пишуть італійські ЗМІ.

Корабель Costa Smeralda наразі пришвартований в порту Чивітавекк'я, що на північ від Риму.

На час перевірки усім пасажирам судна заборонили залишати борт.

Через китайський коронавірус вже померли 170 людей. Випадки захворювань зафіксовані принаймні у 15 країнах.

У Китаї, де вірусом вперше заразилися люди, влада говорить про 7 711 захворілих - це дані станом на 29 січня.

Що таке новий коронавірус?

Вважається, що вірус передався від диких тварин, які нелегально продавали на ринку морепродуктів у місті Ухань, столиці провінції Хубей, де і зафіксували більшість випадків зараження та смерті.

Наразі було не так багато випадків, коли, як вважається, хвороба передалась між людьми. Більшість підтверджених випадків захворювання - це люди, які родом з міста Ухань або мали тісний контакт з кимось, хто там був.

Ще не існує специфічного лікування або вакцини проти вірусу, багато людей, які заразилися ним, мають лише легкі симптоми і одужують.

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Однак може виникнути важка гостра респіраторна інфекція, яка призводить до смерті.

Як і подібні віруси грипу, новий коронавірус вважається особливо небезпечним для людей похилого віку та людей із хронічними захворюваннями.

Місто Ухань фактично закрите і Китай встановив численні обмеження на транспорт, щоб стримувати поширення вірусу.

Людям, які побували в провінції Хубей, роботодавці пропонують працювати з дому допоки не мине інкубаційний період хвороби у кілька тижнів.

Китайська футбольна асоціація оголосила про перенесення всіх ігор у сезоні 2020 року.

Кілька міжнародних авіакомпаній зупинили або зменшили кількість своїх маршрутів до Китаю, а такі компанії, як Google, Starbucks і Tesla, закрили свої магазини або припинили свою діяльність. Про закриття магазинів заявила й Ikea.

Українські авіакомпанії не мають регулярних рейсів до Китаю, але виконують останні чартери, щоб забрати туристів з острівних курортів.

Що роблять інші країни?

Багато країн проводять добровільну евакуацію сотень своїх громадян з міста Ухань.

Два рейси до Японії вже приземлилися в токійському аеропорту Ханеда, і пасажири проходять обстеження в медичних установах.

Копирайт изображения AFP Image caption Багато країн проводять евакуацію своїх громадян з міста Ухань

У трьох пасажирів тест показав позитивний результат на наявність вірусу.

Близько 200 громадян США також вивезли з міста Ухань та обстежили.

Рейси для вивезення британських та південнокорейських громадян відклали після того, як не отримали потрібних дозволів китайської влади.

За словами уряду Великої Британії, пасажирів, що приїжджають, слід тримати в "ізоляції" 14 днів із "усією необхідною медичною допомогою".

Австралія планує зробити карантин для своїх евакуйованих на острові Різдва за 2 000 км від материка.

Два літаки мають забрати додому громадян ЄС, у першому рейсі мають вилетіти 250 громадян Франції.

Канада, Філіппіни та Малайзія також оголосили про плани вивезти своїх громадян з міста Ухань. Все більша кількість країн радить своїм громадянам уникати всіх не нагальних подорожей до Китаю.

Посольство України в Китаї повідомило, що в місті зареєстровані щонайменше 51 громадянин України. Про плани евакуації своїх громадян уряд України не оголошував.

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