Помічник президента України Андрій Єрмак вважає, що Дональд Трамп турбується про Україну. Таку думку він висловив в інтерв'ю ВВС.

На запитання журналіста, чи турбує адміністрацію Трампа Україна, він відповів: "Так. Думаю, що Україна та США - це друзі, і впродовж тривалого часу Україна відчуває підтримку наших партнерів".

Спілкування з паном Єрмаком відбулося саме в день прильоту до Києва державного секретаря США Майка Помпео. Зранку у п'ятницю держсекретар зустрінеться з Володимиром Зеленським.

За словами помічника президента, співпрацю варто оцінювати за конкретними речами. Зокрема, Україна та США взаємодіяли під час збиття українського літака в Ірані.

"Це дуже хороший приклад того, як ми працюємо разом як партнери, ми отримали дуже важливу інформацію. Наша група була в Тегерані і ми відчували велику підтримку США, Великої Британії, Канади".

В результаті, за його словами, Іран визнав, що винен у цій трагедії.

Відповідаючи на запитання про те, як він оцінює регулярні заяви Трампа про корумпованість України, пан Єрмак сказав: "Так, ми знаємо про наші проблеми".

"Це було однією з головних мотивацій, чому Зеленський пішов в політику. Він дійсно хоче змінити цю країну. Так, ми знаємо про проблему корупції. Він багато разів повторював, що в нас є дві війни: перша - це боротьба з корупцією, друга - на Донбасі".

Андрій Єрмак додав, що не пов'язує питання затримки військової допомоги США з питанням корупції в Україні.

"Я вже це казав, президент це повторював багато разів: так, коли ми дізналися про затримку допомоги, то мали про це розмову з віцепрезидентом Пенсом у Варшаві. І через якийсь час ми отримали трохи більше військової допомоги", - повідомив помічник президента.

За його словами, на президента Зеленського неможливо тиснути. "Я знаю президента Зеленського вже тривалий час. На нього неможливо натиснути. Неможливо якось вплинути на нього, аби він прийняв якесь рішення. Він абсолютно незалежний і дуже сильний лідер".

Пан Єрмак також повідомив, що під час візиту Помпео до України сторони обговорять двосторонню співпрацю, особливо в питаннях енергетики, безпеки та конфлікту на Донбасі.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Андрій Єрмак відповідає в команді Зеленського за міжнародну політику

Відповідаючи на запитання стосовно того, що відповість українська влада, якщо американська сторона попросить знову розпочати розслідування стосовно компанії Burisma або Байденів, він відповів: "Я думаю, містер Помпео не буде про це просити".

"Ви запитуєте мене про якісь потенційно можливі речі. Я політик, і хотів би говорити про речі, що ґрунтуються на конкретних фактах", - сказав він.

Непрості часи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч Зеленського та Трампа 25 вересня 2019 року у Нью-Йорку

Українсько-американські відносини переживають непрості часи. У грудні Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент Дональду Трампу саме після розслідування обставин його розмови з Володимиром Зеленським. Зараз цю справу на фінальній стадії розглядає Сенат.

Телефонні переговори президентів, про які йде мова, відбулися ще наприкінці липня, проте опинилися у центрі уваги ЗМІ у вересні. Саме через неї в США запустили процедуру імпічменту.

Під час цієї розмови Трамп закликав Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, а також розкритикував "несправедливе звільнення" генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу проти компанії, де працював син Джо Байдена.

На цьому тлі з візитом до Києва приїхав держсекретар США Майк Помпео, якого нещодавно розкритикували через нібито його висловлювання щодо України.

24 січня журналістка американського Національного громадського радіо Мері Луїс Келлі опублікувала інтерв'ю з держсекретарем, в якому стверджувала, що під час низки запитань про Україну Майк Помпео у відповідь сказав їй: "Ви думаєте американці непокояться через Україну?". І попросив знайти цю країну на мапі.

Після цього держсекретар США звинуватив журналістку в брехні, оскільки, за його словами, в них була домовленість про розмову "не під запис".

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