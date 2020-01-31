Англійську прем'єр-лігу знищать брекзит і ліміти - Daily Mail

Image caption Кращі клуби англійської Прем'єр-ліги, такі як "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті", багато в чому залежать від легіонерів. Однак Федерація футболу Англії планує зменшити ліміти для іноземців в англійських командах одразу після брекзиту

Футбольна Прем'єр-ліга Англії може втратити свій статус найкращого та найбагатшого чемпіонату світу після брекзиту та введення нових лімітів на іноземних гравців, пише Daily Mail.

Новий ліміт на іноземців планує ввести Футбольна асоціація Англії одразу після брекзиту.

Зокрема, асоціація хоче, щоб з 25 гравців основного складу в кожному клубі Прем'єр-ліги було не більше 13 іноземних гравців - замість нинішнього ліміту у 17 іноземців.

Якщо так станеться, то англійські клуби муситимуть мати у своїй заявці більше половини місцевих гравців, пише видання.

За його даними, Футбольна асоціація Англії хоче таким чином скористатися брекзитом та зміною норм щодо іноземців, щоб дати шанс розвиватися англійським гравцям, а відповідно - і підвищити рівень національної збірної Англії.

Збірна Англії на останніх чемпіонатах світу та Європи справді далека від статусу фаворитів й вилітає на досить ранніх етапах.

Однак у Прем'єр-лізі Англії, за даними англійських медіа, такі плани називають "радикальними".

Клуби ліги вважають, що через новий ліміт вони вже не можуть залучати найкращих гравців, що знизить їхній рівень та конкурентність у єврокубках. А багаті європейські гранди, на зразок "Реала" чи "ПСЖ", зможуть переманити до себе лідерів англійських команд.

Клуби також стверджують, що насправді немає прямого зв'язку з лімітом на іноземців та невдачами національної збірної.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Збірна Англії вже давно не вважається головним фаворитом на міжнародних змаганнях, хоча її чемпіонат - найсильніший і найцікавіший у світі. У Федерації футболу Англії вважають - все через надто велику кількість іноземців у клубах, які не дають можливість пробитися молодим місцевим гравцям

Як пише Daily Mail, у Прем'єр-лізі кажуть, що проблема існує з молодими англійськими гравцями віком 18-21 рік, які не мають достатньо ігрової практики.

Тому клуби пропонують запровадити спеціальні змагання для команд-дублерів, які матимуть достатньо високий статус і даватимуть молодим гравцям більше ігрової практики, ніж нинішній чемпіонат команд віком до 21 року.

Водночас англійські медіа з посиланням на свої джерела пишуть, що Футбольна асоціація запропонувала всім клубам Прем'єр-ліги ще одну опцію - зменшити ліміт на іноземців до 12, але при цьому "винагороджувати" додатковими місцями для іноземних гравців ті клуби, які даватимуть розвиватися молодим англійським гравцям.

Зокрема, мова нібито йде про випадки, коли у командах Прем'єр-ліги дебютуватимуть і матимуть ігрову практику місцеві гравці віком до 19 років.

Англійські клуби ж відповіли, що планують розглянути різні юридичні варіанти того, як реагувати на спроби Футбольної асоціації ввести нові ліміти для них.

А в англійському уряді заявили, що очікують вирішення суперечки між Футбольною асоціацією та Прем'єр-лігою до квітня.

Офіційно ж Британія виходить з ЄС у ніч на 1 лютого.

Що з українськими гравцями?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Введення лімітів на іноземців може ще погіршити перспективи Андрія Ярмоленка в англійському чемпіонаті

Зменшення лімітів на іноземців може серйозно вплинути на кар'єри українських гравців в англійських клубах: Андрія Ярмоленка, що грає за "Вест Хем", та Олександра Зінченка, який виступає за чемпіона "Ман Сіті".

Шанси залишитися в Англії вищі у Зінченка, однак і він кілька разів випадав з основи свого клубу в останні місяці.

Андрій Ярмоленко, який втратив місце в команді через травму, зараз рідко потрапляє навіть в заявку на матч.

Тож від його послуг "Вест Хем Юнайтед" цілком може відмовитися заради додаткового місця для інших легіонерів.

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