У випуску 30 січня:

Президент України своїм указом запровадив тимчасовий безвізовий режим зі Сполученим Королівством: чи реальні кроки Лондона у відповідь? Аналіз оглядачів ВВС;

Китайський коронавірус поширився на всі області Китаю. Різні країни евакуюють своїх громадян, а американські вчені до літа обіцяють розробити вакцину;

Експедиція на край світу - наші кореспонденти долучилися до науковців зі США і Британії, які вперше дослідили, як швидко тане льодовик Твейтса - той самий, який пов'язують із майбутнім вселенським потопом;

І як декомунізувати мистецтво, коли на картинах змальовані реалії радянської доби.

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