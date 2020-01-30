Безвіз без взаємності? Коли Британія скасує візовий режим з Україною
У випуску 30 січня:
- Президент України своїм указом запровадив тимчасовий безвізовий режим зі Сполученим Королівством: чи реальні кроки Лондона у відповідь? Аналіз оглядачів ВВС;
- Китайський коронавірус поширився на всі області Китаю. Різні країни евакуюють своїх громадян, а американські вчені до літа обіцяють розробити вакцину;
- Експедиція на край світу - наші кореспонденти долучилися до науковців зі США і Британії, які вперше дослідили, як швидко тане льодовик Твейтса - той самий, який пов'язують із майбутнім вселенським потопом;
- І як декомунізувати мистецтво, коли на картинах змальовані реалії радянської доби.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!