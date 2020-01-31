Коронавірус: ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію

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Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила новий коронавірус, який виявили в Китаї, надзвичайною ситуацією у всьому світі. Таке рішення ухвалили на засіданні надзвичайного комітету організації у четвер.

"Основна причина такого рішення — не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах", - сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

Водночас ВООЗ не рекомендує вводити обмеження на переміщення людей чи товарів з Китаю.

Організація хвилюється, що вірус може поширитися на країни зі слабшими системами охорони здоров'я.

Щонайменше 213 людей загинули в Китаї — переважно в провінції Хубей, де вперше виявили вірус, вірусом заразилися майже 10 тисяч людей.

За інформацією ВООЗ, у 18 інших країнах було зафіксовано 98 випадків зараження вірусом, але смертей немає. Серед симптомів - підвищена температура тіла, кашель, ускладнене дихання.

Більшість випадків зараження у світі стосується людей, які відвідували китайське місто Ухань, що стало епіцентром спалаху коронавірусу.

У світі зафіксовано вісім випадків передачі вірусу від людини до людини - у Німеччині, Японії, В'єтнамі та США.

Виступаючи на прес-конференції в Женеві, глава ВООЗ назвав вірус "безпрецедентним спалахом", на який була "безпрецедентна реакція".

Він високо оцінив "надзвичайні заходи" китайської влади, і заявив, що немає підстав обмежувати торгівлю чи подорожі до Китаю.

Водночас деякі країни закрили кордони або скасували рейси до Китаю. А такі компанії, як Google, Ikea, Starbucks і Tesla закрили свої магазини чи припинили діяльність в країні.

Наскільки ця ситуація особлива?

ВООЗ оголошує надзвичайну ситуацію, пов'язану зі здоров'ям, коли виникає "надзвичайна подія, яка… становить загрозу для здоров'я інших держав через міжнародне поширення хвороби".

Раніше організація оголошувала п'ять надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у світі:

Свинячий грип , 2009 рік. Вірус H1N1 поширився по всьому світу, загинуло понад 200 тисяч людей.

, 2009 рік. Вірус H1N1 поширився по всьому світу, загинуло понад 200 тисяч людей. Поліомієліт , 2014 рік.

, 2014 рік. Вірус Зіка , 2016 рік. ВООЗ оголосила вірус Зіка надзвичайною ситуацією у сфері здоров'я у 2016 році після того, як хвороба швидко поширилася Америкою.

, 2016 рік. ВООЗ оголосила вірус Зіка надзвичайною ситуацією у сфері здоров'я у 2016 році після того, як хвороба швидко поширилася Америкою. Ебола, 2014 та 2019 роки. Перша надзвичайна ситуація тривала з серпня 2014 року по березень 2016 року, оскільки майже 30 тисяч людей були заражені, а понад 11 тисяч загинули в Західній Африці. Другу надзвичайну ситуацію оголосили минулого року після спалаху хвороби в Конго.

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Що роблять інші країни?

Місто Ухань фактично закрите. Китай встановив численні обмеження на транспорт, щоб стримувати поширення вірусу.

Китайська футбольна асоціація оголосила про перенесення всіх ігор у сезоні 2020 року.

Багато країн проводять добровільну евакуацію сотень своїх громадян з міста Ухань. Вони також радять своїм громадянам уникати всіх ненагальних подорожей до Китаю.

Посольство України в Китаї повідомило, що Уханю зареєстровані щонайменше 51 громадянин України. Україна поки не оголошувала про намір їх вивезти.

Українські авікакомпанії не мають регулярних рейсів до Китаю, але виконують останні чартери, щоб забрати туристів з острівних курортів.

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