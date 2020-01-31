Обережно, любителі селфі: вогонь наступає на Канберру

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Місцева влада у столиці Австралії оголосила надзвичайний стан через пожежі на південь від Канберри.

Це найбільша пожежна небезпека на цій території за майже два десятиліття, заявили чиновники.

Осередок вогню перебуває на півдні від столиці Австралії, там горить понад 18,5 тисяч гектарів.

Мешканців передмістя Канберри закликають "не втрачати пильності" і бути готовими до можливої евакуації.

"Територія столиці Австралії зіткнулася з найгіршою загрозою пожежі після руйнівних пожеж 2003 року", - сказав головний міністр Ендрю Барр у п'ятницю.

За його словами, загроза пожежі — зараз найбільший пріоритет для уряду Австралії.

На невеликій території між Сіднеєм та Мельбурном мешкає близько 400 тисяч людей.

У 2003 році під час пожеж у передмісті Канберри Бухарі загинуло четверо людей, ще 500 людей були поранені, стихія зруйнувала і пошкодила 470 будинків.

Міністр попередив, що пожежі "можуть стати неконтрольованими", оскільки температура зросла до 40°C, також їх посилив сильний вітер.

За його словами, найбільше полум'я вирувало на південь від району Туггеранонг, за 20 хвилин їзди від будівлі парламенту в Канберрі.

Він додав, що надзвичайний стан, який дає додаткові можливості рятувальникам, діятиме "поки Канберра під загрозою".

Поблизу міста впродовж тижнів вирують пожежі.

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Минулого четверга аеропорт Канберри закрили, коли вогонь підібрався близько до його периметра.

Тоді загинули троє американських пожежників, їхній літак зазнав аварії над зоною пожеж поблизу міста, у регіоні Сніжні гори.

На початку цього тижня в соціальних мережах поширювали фотографії пожеж у цьому районі Австралії, що забарвили небо в червоний колір.

Через це влада була змушена опублікувати спеціальне застереження щодо любителів сфотографуватися в зонах активної пожежі.

З вересня в Австралії внаслідок пожеж загинуло щонайменше 33 людини, зруйновано тисячі будинків. Вигоріло понад 11 мільйонів гектарів землі.

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