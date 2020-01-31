"Лисий" їжачок: тварину повертають до лісу після лікування
Їжак, який залишився майже лисим після того, як перехворів на лишай, одужав.
Тварину знайшли 10 листопада у селі Комрі, що в шотландській області Перт-і-Кінросс, і привезли в Шотландський центр порятунку дикої природи SPCA в Фішкроссі.
Їжак важив всього 324 г, у нього було дуже мало колючок.
Працівники центру назвали його Ретті.
Зараз вага тварини майже втричі більше - 940 г, з'явилося хутро на мордочці та лапках, відросли колючки.
Тож його випускають назад у дику природу.
"Ми в захваті від прогресу, якого Ратті досяг за час перебування з нами", - розповіла асистент Центру порятунку дикої природи Клер Пауелл.
За її словами, Ретті провів деякий час у приміщенні центру, щоби набрати вагу, і ще два тижні він жив у вольєрі, набираючись сили і відрощуючи голки.
Ретті відпустять до лісу в День їжака - 2 лютого.
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