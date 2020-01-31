"Лисий" їжачок: тварину повертають до лісу після лікування

Копирайт изображения PA Media

Їжак, який залишився майже лисим після того, як перехворів на лишай, одужав.

Тварину знайшли 10 листопада у селі Комрі, що в шотландській області Перт-і-Кінросс, і привезли в Шотландський центр порятунку дикої природи SPCA в Фішкроссі.

Їжак важив всього 324 г, у нього було дуже мало колючок.

Копирайт изображения PA Media Image caption У їжачка відросли голки, він набрав вагу

Працівники центру назвали його Ретті.

Зараз вага тварини майже втричі більше - 940 г, з'явилося хутро на мордочці та лапках, відросли колючки.

Тож його випускають назад у дику природу.

"Ми в захваті від прогресу, якого Ратті досяг за час перебування з нами", - розповіла асистент Центру порятунку дикої природи Клер Пауелл.

За її словами, Ретті провів деякий час у приміщенні центру, щоби набрати вагу, і ще два тижні він жив у вольєрі, набираючись сили і відрощуючи голки.

Копирайт изображения PA Media Image caption Їжачка лікували зоозахисники з листопада

Ретті відпустять до лісу в День їжака - 2 лютого.

Хочете отримувати найважливіше в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!