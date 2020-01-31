У Британії вперше виявили коронавірус. Захворіли двоє

У Британії підтвердили два перші випадки коронавірусу, про це повідомив головний санітарний лікар Англії.

Обидва хворих - члени однієї родини. Жодних інших британські медики не надали, відомо лише, що обидва хворих отримують необхідну медичну допомогу.

Щонайменше 213 людей у Китаї вже стали жертвами вірусу, переважно - у провінції Хубей.

Загалом у Китаї вже майже 10 тисяч хворих.

Крім того, вірус вже виявили у 18 країнах світу.

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Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила новий коронавірус, який виявили в Китаї, надзвичайною ситуацією у всьому світі.

Станом на ранок п'ятниці 83 британці та 27 інозевців повертаються до Великої Британії літаком з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху хвороби.

Літак приземлиться у країні по обіді, після цього пасажирів доправлять до лікарні на двотижневий карантин.

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