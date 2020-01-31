Зеленський готовий їхати до США хоч завтра. Але є умови

Копирайт изображения AFP Image caption Майк Помпео та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео заявив, що готовий їхати з візитом до Білого дому хоч завтра, але наразі для цього немає потрібних умов.

Майк Помпео на спільній пресконференції у Києві також заявив, що зараз відсутні умови для поїздки президента України з візитом до США.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував процедуру імпічменту Дональда Трампа через можливий тиск на Україну, проте не коментував суть обвинувачень у бік президента США.

Візит Майка Помпео відбувається на фоні судових слухань у Сенаті США в справі про імпічмент Трампу через обвинувачення у зловживанні владою. Той міг тиснути на Україну з метою розслідувати кримінальну справу проти сина Джо Байдена.

Експерти очікували, що Помпео міг вимагати від Зеленського зробити якусь заяву на захист Трампа, але цього не трапилось.

Гарні відносини, але без візиту

Майк Помпео та Володимир Зеленський у своїх промовах говорили про економічну співпрацю країн, військову допомогу та закупівлю Україною зброї у США.

А Майк Помпео на спільній пресконференції із Зеленським окремо наголосив на розбудові автокефальної Православної церкви України та її визнанні іншими православними церквами.

Журналістів найбільше цікавило ставлення Володимира Зеленського до імпічменту Трампу.

Українські журналісти запитали в Зеленського, чи не погіршила стосунки двох країн процедура імпічменту.

"Мені здається навпаки, у нас дуже гарні відносини", - заявив Зеленський і далі розповів про прогрес в економічній співпраці.

Також журналісти запитали про затримку візиту Зеленського до Вашингтона і чи може це бути пов'язане з тиском на Україну розслідувати справу щодо сина Байдена.

"Не було ніяких умов, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона. Просто нам потрібно знайти відповідний час та можливості для цієї зустрічі", - запевнив пан Помпео.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перед зустріччю з Володимиром Зеленським Майк Помпео з митрополитом Епіфанієм відвідали Михайлівський собор

Але тут же виставив умови для візиту.

"Ми хочемо переконатись, що зустріч відбудеться в той час, коли буде значний прогрес між нашими країнами", - резюмував державний секретар.

Він запевнив, що такий візит все ж таки відбудеться, але не уточнив жодних термінів.

Володимир Зеленський також досить туманно відповідав про майбутнє візиту до США.

"Чи зацікавлений я відвідати з офіційним візитом Білий дім? Це правильно для обох країн. Правильно для статусу України" - почав відповідь президент України.

Далі Зеленський пояснив, що отримує багато пропозицій відвідати інші країни. Але для нього важливо, щоб кожна поїздка мала реальний зміст.

"Щоб не була просто політична мандрівка. Якщо ми можемо домовитись, що вигідно обом країнам, і найперше - Україні, при всій повазі до США", - пояснив президент України.

А далі назвав, що має бути передумовою візиту до США.

"Якщо в нас є важливий предмет розмови, крім стратегії та тактики, а дуже важливі речі, про які можемо домовитись та підписати, що можемо взяти, то я готовий їхати завтра", - резюмував Володимир Зеленський.

Проте жодного розуміння, коли ж цей візит таки може статись, обидва політики не додали.

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