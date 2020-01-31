Родину зняли з літака "через неприємний запах тіла"

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У Маямі кількох пасажирів зняли з рейсу авіакомпанії American Airlines - члени екіпажу кажуть, від них доносився неприємний запах.

Єхуда Йозеф Адлер, його дружина Дженні та неповнолітня донька проживають у штаті Мічиган, вони є ортодоксальними євреями.

У січні вони мали вилетіти з Маямі до Детройту, проте незабаром після того, як вони сіли в літак, члени екіпажу наказали їм залишити борт.

Члени родини кажуть, що працівники авіакомпанії, з-поміж іншого, припускалися необережних коментарів щодо їхньої релігії.

Представники American Airlines запевнили, що Адлерів зняли з рейсу не через релігійну приналежність, а оскільки інші пасажири рейсу жалілися на неприємний запах, який від них доносився.

У судовому позові, поданому через цей інцидент, компанію звинувачують, зокрема, у наклепі та релігійній дискримінації.

За словами пана Адлера, його родина встигла провести на літаку не більше п'яти хвилин, коли їм наказали залишити борт.

Коли родина це зробила, каже Адлер, працівник авіакомпанії сказав йому, що їх знімають з рейсу через запах тіла.

У позові йдеться, що один із працівників нібито сказав Адлеру, що "йому відомо, що ортодоксальні євреї приймають ванну раз на тиждень".

Адлери кажуть, що потім запитували в людей в аеропорту, чи дійсно відчувають вони якийсь запах. Всі відповідали, що ні.

Також, запевняє чоловік, він та члени його родини приймали душ вранці того дня.

Зрештою сім'ю пересадили на інший рейс до Детройта, який відлітав наступного дня.

В авіакомпанії кажуть, що зняли Адлерів через скарги інших пасажирів: "Рішення було зроблено з огляду на турботу про комфорт наших клієнтів. Жодна дія нашої команди не стосувалася релігійної приналежності Адлерів".

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