Коронавірус вже в Росії
У Росії вперше виявили двох хворих на коронавірус - це громадяни Китаю в Забайкальському краї та Тюменській області.
Про це повідомила віцепрем'єр Тетяна Голікова.
"Виявлено двоє хворих на коронавірус в Росії - в Забайкаллі та Тюменської області, обидва громадяни Китаю", - сказала чиновниця журналістам після засідання штабу.
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За словами глави Росспоживнагляду Анни Попової, обидва хворих у січні виїжджали в Китай.
Вона також повідомила про початок евакуації громадян Росії з міста Ухань і в цілому з провінції Хубей, звідки почалося поширення нового коронавірусу.
За словами віцепрем'єра, росіянам дадуть можливість вибору - залишитися в Китаї або повернутися. У разі повернення вони проведуть два тижні в карантині.
Крім того, за словами Голікової, Росія обмежила авіасполучення з Китаєм, але рейси "Аерофлоту" в Пекін, Шанхай, Гуанчжоу і Гонконг зберегли.
Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайну ситуацію через спалах коронавірусу.
У Китаї від вірусу померли понад 200 людей, захворіли понад 10 тис.
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