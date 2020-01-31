Депутат Брагар написав на волонтерку заяву у поліцію. За дискримінацію російської мови

Копирайт изображения Facebook

Депутат "Слуги народу" Євгеній Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.

Про це повідомив він сам у Facebook, де опублікував своє фото біля поліцейського відділку.

"Заяву подано щодо висловлювань Настьонко Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою", - написав він.

Він також додав, що немає значення, яку саме мову дискримінують.

"За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні", - наголосив він.

Перед цим Євгеній Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав "припинити будь-які утиски" водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.

Водночас у компанії Winew розповіли BBC News Україна у четвер, що двох водіїв, які працювали на маршруті, не звільняли, а лише відсторонили від роботи. Триває службове розслідування.

"Триває службове розслідування, воно по суті лише почалося. Ми намагаємося повністю розібратися у ситуації", - розповіла директорка компанії Оксана Гриб.

"Поступає маса дзвінків і від пасажирів, які перебували в автобусі. Збираємо і від них інформацію, щоб робити якісь висновки", - додала вона.

Конфлікт через російський серіал

Копирайт изображения Facebook Ярини Чорногуз Image caption Волонтерки Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат самі вийшли з автобуса через небажання водія вимкнути російський серіал

Конфлікт на рейсі "Львів-Запоріжжя" стався 27 січня, коли дві волонтерка "Госпітальєрів" Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат поверталися з похорону хлопця Ярини - бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який загинув на Донбасі від кулі снайпера.

Волонтерки попросили водія вимкнути російський серіал, а після того, як він за згоди інших пасажирів відмовився це зробити, вони залишили салон автобуса.

Про який саме російський серіал йдеться, невідомо - ні у компанії-перевізнику, ні самі волонтерки не можуть його назвати.

Перевізник згодом відшкодував їм кошти за проїзд.

Пізніше депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар виступив на захист водіїв й на основі опублікованого дівчатами відео звинуватив Анастасію Конфедерат у порушенні 161 статті Кримінального кодексу України.

Копирайт изображения Facebook Настьонко Конфедерат Image caption Анастасія Конфедерат

Це стаття про "умисні дії, спрямовані на розпалювання національної... ворожнечі та ненависті" та обмеження прав громадян через мову.

Вона передбачає штраф або ув'язнення на строк до п'яти років, а якщо суд доведе, що ці дії вчинені групою осіб, то термін ув'язнення може зрости до восьми років.

Так депутат відреагував на вислів "російська мова не повинна лунати в Україні", який, на його думку, промовила саме Анастасія Конфедерат.

На підтримку волонтерок висловилася депутатка "Європейської солідарності" і засновниця медбатальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич.

Хто такий Євгеній Брагар

Євгеній Брагар - 76-й номер у списку партії "Слуга народу".

Йому 25 років, він киянин.

Копирайт изображения Facebook Євгенія Брагара Image caption Євгеній Брагар з Києва, йому 25 років

До обрання депутатом був аспірантом Київського Національного Університету, а також засновником і викладачем польської мови у проєкті "Лінгвіст", де безкоштовно навчали студентів іноземним мовам.

У Верховній Раді він - заступник голови Комітету зі свободи слова.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!