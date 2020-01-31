Суд виправдав лікарів, які зробили евтаназію. Їх звинувачували в отруєнні пацієнтки

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Йоріс ван Хов - лікар, який зробив жінці смертельну ін'єкцію: "Сьогодні я спатиму добре"

Бельгійський суд виправдав трьох лікарів, які 10 років тому зробили евтаназію 38-річній жінці. Сестри померлої звинувачули їх у незаконному отруєнні.

Тіна Нісс пішла з життя 27 квітня 2010 року, під час процедури евтаназії були присутні її родичі.

Проте сестри Тіни у судовому позові твердили, що лікарі діяли незаконно - нібито жінка хотіла померти не через смертельну хворобу, а через любовну драму.

За бельгійськими законами, головною умовою для евтаназії є невиліковність пацієнта.

Після кількагодинних слухань суд присяжних під аплодисменти присутніх став на бік лікарів.

У Бельгії евтаназію визнали законною процедурою у 2002 році. Відтоді лікарям неодноразово погрожували покаранням за порушення закону, але до суду подібна справа дійшла вперше.

Адвокати сторони захисту під час суду постійно вказували на те, що до їхніх клієнтів ставляться як до вбивць, хоча вони діяли з найкращих міркувань.

На момент смерті Тіні Нісс було 38 років, вона з дитинства мала серйозні психологічні проблеми й навіть намагалася накласти на себе руки.

Її сестри, Лотте та Софі, твердять, що коли Тіна попросила лікарів зробити їй евтаназію, вона не була невиліковно хворою, а просто важко переживала розрив зі своїм партнером.

Копирайт изображения VRT Image caption Сестри померлої пацієнтки

Сестри також жалілися, що саму процедуру евтаназії провели неналежним чином.

За їхніми словами, коли лікар вводив Тіні смертельну ін'єкцію, то вголос порівняв це з усиплянням тварин.

Він також нібито попросив батька пацієнтки потримати голку, яка вже була вставлена в руку, - бо забув принести пластир.

А коли Тіна померла, кажуть сестри, лікар запропонував батькам взяти стетоскоп і переконатися в тому, що серце їхньої доньки припинило битися.

Бельгійський закон про евтаназію

Пацієнт має бути повністю дієздатним і перебувати у свідомості, коли приймає рішення про евтаназію. Воно має бути добровільним і пацієнт повинен підтвердити своє бажання кілька разів.

Просити про евтаназію можуть лише ті пацієнти, які відчувають постійні фізичні або душевні страждання, пов'язані з невиліковною хворобою або нещасним випадком.

Якщо невиліковна хвороба не загрожує пацієнтові швидкою смертю, то лікар має проконсультуватися з колегами і дати хворому ще принаймні місяць на те, щоб обміркувати остаточне рішення.

Лікарі мають право відмовитися від проведення евтаназії, навіть якщо випадок відповідає усім вимогам до процедури.

У жовтні минулого року бельгійська спортсменка, паралімпійська чемпіонка Маріке Верворт у віці 40 років добровільно пішла з життя за допомогою евтаназії.

Верворт упродовж багатьох років страждала від невиліковної хвороби - міопатії, тобто прогресуючої атрофії м'язів. Хвороба призвела до паралічу ніг і спричинила постійний біль і судоми.

За даними місцевих ЗМІ, у 2018 році в Бельгії провели 2357 евтаназій. Переважно йдеться про пацієнтів, яким було за 60.

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