WhatsApp більше не працюватиме на мільйонах смартфонів. Чому?

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З 1 лютого месенджер WhatsApp більше не працюватиме на смартфонах мільйонів користувачів.

WhatsApp припиняє підтримку свого додатку для застарілих операційних систем.

Якщо на вашому пристрої встановлені Android 2.3.7 і iPhone iOS 8 або їх старіші версії, то з суботи скористатися месенджером на цих смартфонах буде не можна.

Щоб WhatsApp знову запрацював, необхідно буде оновити операційну систему - на більшості пристроїв проблем із цим не виникне.

Проте на окремих смартфонах, приміром на iPhone 4s, який підтримує виключно систему iOS 7, скористатися месенджером вже не вдасться.

Раніше, 1 січня, WhatsApp також припинила підтримку усіх смартфонів на базі Windows Phone.

Представники WhatsApp раніше пояснювали, що прагнуть зосередитися на підтримці тих мобільних платформ, якими користується переважна більшість користувачів.

Компанія попереджала своїх користувачів про такі зміни заздалегідь: про плани з часом відмовитися від підтримки застарілих операційних систем там говорили ще у 2017 році.

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