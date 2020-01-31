Європарламент проголосував за універсальний роз’єм для зарядки смартфонів

Image caption Деякі пристрої Apple працюють з зарядками стандарту USB-C (ліворуч), проте на айфонах використовується стандарт Lightning (праворуч)

Депутати Європарламенту підтримали ініціативу щодо запровадження на території ЄС єдиного стандарту зарядки мобільних пристроїв.

За це рішення проголосували 582 парламентарі, проти - 40.

Надалі Європейська комісія має розробити правила переходу на новий універсальний стандарт, який саме - не уточнюється.

Проте експерти раніше прогнозували, що цим єдиним стандартом, ймовірно, має стати USB-С - наразі він використовується на багатьох Android-смартфонах, а також на деяких пристроях Apple.

Ідея перевести усі мобільні пристрої на єдиний метод зарядки існує вже не перший рік, Єврокомісія просувала цю ідею останні 10 років.

Чиновники хочуть зменшити кількість сміття, яке виникає через постійні зміни кабелів. Його обсяг оцінюють у понад 51 тисячу тонн на рік.

Проти цієї ініціативи тривалий час виступає Apple: компанія не бажає відмовлятися від кабелю Lightning, який використовує для зарядки частини власних пристроїв.

Представники Apple наполягають, що рішення Європарламенту стримуватиме інновації в галузі та спричинить дискомфорт для споживачів.

Окрім того, кажуть в Apple, обов'язковий перехід на єдиний метод зарядки автоматично призведе до виникнення великої кількості сміття - величезна кількість зарядних кабелів стане непотрібною.

Фахівці прогнозують, що попри суперечки, в якийсь момент Apple все ж буде змушена обладнати свої пристрої, призначені для європейського ринку, роз'ємами USB-C.

Проте не виключений і інший сценарій: компанія може взагалі відмовитися від портів та кабелів і використовувати лише бездротову зарядку.

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