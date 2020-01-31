Британія залишає ЄС: що зміниться для українців? Випуск новин.

  • 31 січня 2020

У випуску:

  • Розлучення Британії та ЄС: як це позначиться на українцях?
  • Помпео в Україні: із чим до Києва приїхав держсек США?
  • Я змінюю Україну: скульптор, що навчає незрячих.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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