Депутат Брагар проти волонтерки Конфедерат: позиції сторін щодо російської мови

Копирайт изображения Facebook Image caption Все почалося з конфлікту в автобусі через серіал російською мовою

Депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар у п'ятницю подав заяву на волонтерку Анастасію Конфедерат через дискримінацію російської мови, а на 112 каналі пояснив, що через неї могла статися аварія в автобусі, де виник конфлікт через серіал російською мовою.

Сама Анастасія каже, що фраза "російська мова не повинна лунати в Україні" була вирвана з контексті.

Які ж позиції сторін у конфлікті, що вже кілька днів обговорюють українські медіа.

Що говорить депутат?

Копирайт изображения 112 канал Image caption Євгеній Брагар у п'ятницю ввечері побував на 112 каналі, де заявив, що заява до поліції - це його особиста позиція, а не позиція партії

Євгеній Брагар у програмі "Голос народу" на 112 каналі пояснив своє бачення ситуації.

За його словами, дівчата спочатку звернулися до водія саме через російську мову серіалу: "Чи це серіал російського виробництва, чи не російського - на той момент взагалі не звучало".

"Працівники перевізника все ж висловили свою дипломатичну позицію і звернулися до салону", - додав він, маючи на увазу епізод, коли водії запитали в інших пасажирів, чи потрібно вимкнути серіал.

Інші пасажири висловилися за те, щоб не вимикати.

"Почалася активна словесна перепалка, у якій одна з дівчат сказала, що російська мова не повинна лунати в Україні. Що, на мою думку, є мовною дискримінацією і підпадає під статтю 161 Кримінального кодексу", - відзначив депутат.

Крім того, за його словами, Анастасія Конфедерат "почала світити ліхтарем у водія, створюючи тим самим аварійну ситуацію".

Євгеній Брагар також наголосив, що всій його дії і заяви по ситуації з автобусом і волонтерками - особиста позиція, а не позиція партії.

Водночас медіа повідомляють, що це питання мають незабаром обговорити на зборах фракції.

"Вирвана з контексту фраза"

Копирайт изображения Facebook Настьонко Конфедерат Image caption За словами засновниці медбатальйону "Госпітальєри" Яни Зінкевич, Анастасія Конфедерат займалася аеророзвідкою

На слова депутата вже відреагувала Анастасія Конфедерат, проти якої він подав заяву у поліцію.

"Вибивання телефону могло б бути правопорушенням, але треба дізнатись обставини, за яких воно сталось" - цитата з інтерв'ю слуги. Тобто, водій мав право за якихось там обставин вибивати мій телефон?" - запитала вона у Facebook.

В іншому дописі відзначила: "Націоналізм, який я досліджую років з 15ти, є моєю політичною точкою зору, і дискримінувати мене за це - порушення статті 161 ККУ пункт 1, яку інкримінують мені за вирвану із контексту фразу, що російськомовний контент не має лунати в автобусах, що їздять територією України".

А в коментарі Громадському радіо Анастасія пояснила: "Я сама спокійно можу спілкуватися російською мовою, якщо людина адекватно зі мною спілкується. Просто я перейшла на українську мову. Для мене важливо, щоб російськомовний продукт не лунав під час українських перевезень".

"Щодо російської мови і росіян, які тут живуть, є населенням України і сплачують податки, я що, проти щось маю? Не маю абсолютно", - додала вона.

Конфлікт в автобусі

Анастасія Конфедерат - волонтерка і аеророзвідниця.

27 січня вона разом з подругою Яриною Чорногуз повераталася з похоронів хлопця Ярини - боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Микола Сорочук загинув на Донбасі від кулі снайпера.

В автобусі "Львів-Запоріжжя" фірми Winew вони попросили водія вимкнути російський серіал, а після того, як він за згоди інших пасажирів відмовився це зробити, вони залишили салон автобуса.

Анастасія Конфедерат знімала конфлікт і каже, що один з водіїв намагався вибити з рук її телефон.

Про який саме російський серіал йдеться, до цього часу невідомо - ні у компанії-перевізнику, ні самі волонтерки не можуть його назвати.

Перевізник згодом відшкодував їм кошти за проїзд.

Водіїв відсторонили від роботи, фірма проводить службове розслідування про те, чи треба їх звільняти.

Пізніше депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар виступив на захист водіїв й на основі опублікованого дівчатами відео звинуватив Анастасію Конфедерат у порушенні 161 статті Кримінального кодексу України.

Це стаття про "умисні дії, спрямовані на розпалювання національної... ворожнечі та ненависті" та обмеження прав громадян через мову.

Вона передбачає штраф або ув'язнення на строк до п'яти років, а якщо суд доведе, що ці дії вчинені групою осіб, то термін ув'язнення може зрости до восьми років.

Так депутат відреагував на вислів "російська мова не повинна лунати в Україні", який, на його думку, промовила саме Анастасія Конфедерат.

У п'ятницю Євгеній Брагар офіційно подав заяву до поліції.

"Заяву подано щодо висловлювань Настьонко Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою", - написав він.

Він також додав, що немає значення, яку саме мову дискримінують.

"За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні", - наголосив він.

Хто такий Євгеній Брагар

Євгеній Брагар - 76-й номер у списку партії "Слуга народу".

Йому 25 років, він киянин.

Копирайт изображения Facebook Євгенія Брагара Image caption Євгеній Брагар з Києва, йому 25 років

До обрання депутатом був аспірантом Київського Національного Університету, а також засновником і викладачем польської мови у проєкті "Лінгвіст", де безкоштовно навчали студентів іноземним мовам.

У Верховній Раді він - заступник голови Комітету зі свободи слова.

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