Харківський бабак прогнозує ранню весну

Чотирилапий синоптик - харківський бабак Тимко ІІІ - першим у світі проголосив свій прогноз щодо майбутньої весни. Якщо вірити йому, вона має прийти вже за шість тижнів.

За традицією віщування проходило у селищі Гайдари на Харківщині у біологічній науковій станції Харківського університету імені В. Н. Каразіна.

Опівдні бабака дістали з його будиночка.

Заспаний звір не побачив власної тіні - день видався похмурим та з легкою хуртовиною.

Свій прогноз бабак нашепотів на вухо свії хранительниці, старшому викладачу біофакультету Надії Токарській.

Вона відзначила, що тваринка спантеличена такою теплою зимою - цьогорічне віщування вперше проходить без снігу.

Хранителі байбака Тимка кажуть, що він "готувався" до своєї роботи - влітку добре їв і піднабрав ваги.

До сну пішов за розкладом у жовтні.

А нору ділив зі своєю "нареченою", яку йому спеціально обрали.

"У нас навіть конкурс був минулого року між Великими Бурлуком та Диканькою. Але перемогла міс Великий Бурлук. Вона була трохи молодша та підходила для нього", розповідає Надія Токарська.

Науковці сподівалися вже цього року на потомство від сімейної пари Тимків, але його наречена погано спала.

Аби не розбудила бабака-"синоптика", її навіть відсадили від майбутнього чоловіка. Тому біологи покладають надію вже на наступний рік.

Як кажуть, Тимко за характером добрий, хоча характер іноді демонструє. І обожнює солодке печиво.

Окрім весняних прогнозів він також напророчив, що снігу не буде і наступної зими - тричі тваринка обирала баночку без снігу.

Не підкупив віщуна і букет зі смаколиків - моркви та яблук. Аби перевірити точність прогнозу, його поклали біля баночки із написом "сніг".

"Наш бабак Тимко ніколи не помиляється, це тільки погода підводить", - запевняє куратор Дня бабака Людмила Доля.

Тимко став першим бабаком у світі, який цьогоріч спрогнозував майбутню весну.

Перевірити його синоптичні прогнозу пропонують вже завтра.

Кажуть, якщо 2 лютого з'явиться хоч один сонячний промінчик, зима таки затягнеться.

Опісля проробленої "роботи" Тимко ІІІ піде додивлятися сни. І вже носа з нори покаже наприкінці лютого, перевірити чи стало тепліше.

17-й День бабака

День бабака на Харківщині проводиться 17-й рік поспіль.

Започаткували його науковці, що перемймаються долею цих степових тварин.

За їхніми даними, популяція бабаків у степах України на порозі повного знищення.

За останні роки кількість тварин на Харківщині зменшилась з 17-ти тисяч до однієї тисячі.

Бабак не внесений у Червону книгу та потерпає від браконьєрів.

Через скорочення вигону худоби зникає і їжа для тваринок - без випасу трава швидко дозріває та жовкне. За таких умов дитинчата бабаків не виживають.

Харківські науковці намагаються врятувати популяцію - отримане у неволі потомство випускають у степ.

Минулого року у ландшафтному парку "Великобурлууцький степ" випустили молоде подружжя бабаків.

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Вони оселилися неподалік від науковців та вже мають двох дитинчат.