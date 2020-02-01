З початку року на Донбасі загинуло 13 військових. Сьогодні нові втрати

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1 лютого на Донбасі загинула військова-медик. Це вже 13 втрата української армії у 2020 році.

Загибель медика

Медик загинула біля Новотошківського, що на Луганщині.

Жінка доставляла медикаменти на одну з позицій, потрапила під обстріл і загинула від множинних осколкових поранень.

Вона була старшим бойовим медиком.

Свої співчуття висловили в Офісі президента Зеленського: "Сьогодні в Попаснянському районі на Луганщині загинула молода 33-річна жінка. Старший бойовий медик доставляла на позицію ліки й отримала осколкові поранення грудної клітки, несумісні з життям. Глибокі співчуття рідним і близьким".

13 загиблих

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Загалом від початку року на Донбасі загинуло вже 13 українських військових, майже сорок поранено (є й важкі поранені).

Українські бійці гинули від вогню снайперів, як 22-річний Микола Сорочук з 10-ї гірсько-штурмової бригади, якого застрелив снайпер під Водяним на Донеччині.

Копирайт изображения Ярина Чорногуз Image caption Микола Сорочук

Крім того, були підриви на мінах і розтяжках - так 26 січня на невстановленому вибуховому пристрої підірвалися одразу двоє військових, один з яких загинув.

Загиблий - Антон Хоба, командир інженерно-саперного взводу 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який раніше воював у Донецькому аеропорту і Дебальцевому.

Так само були втрати від обстрілів мінометів та артилерії, особливо під час загострення неподалік Золотого.

Найбільше втрат зазнала 72-а механізована бригада "Чорних запорожців", яка перебуває на позиціях на Луганщині - троє загиблих.

Водночас у штабі Операції об'єднаних сил повідомляють, що за даними розвідки, проросійські сили на Донбасі з початку року втратили 27 своїх бійців убитими, ще більше 50 - пораненими.

Крім того, українські військові знищили п'ять одиниць техніки: два вантажних "Урали", два безпілотники і один міномет.

У так званих "ДНР" і "ЛНР" свої втрати не розкривають.

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