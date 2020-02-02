Продай собаку - заплати за газ. Як соцмережі реагували на заяву депутата Брагара

Копирайт изображения УНІАН

Українські соцмережі заполонили фотографії домашніх улюбленців з їхніми господарями.

Незнайома з українськими політичними реаліями людина могла спершу подумати, що українці святкують щось на кшталт дня захисту прав домашніх тварин. Проте насправді флешмоб став наслідком заяви депутата від "Слуги народу" Євгенія Брагара.

Під час ефіру на каналі 112 депутат припустив, що рахунки за комунальні послуги пенсіонери можуть сплачувати, якщо продати майно чи собаку.

"Якщо [собака] елітної породи у дворі, то вона (пенсіонерка, яка дзвонила на телеканал і пояснювала, що не може сплатити комунальні платежі зі своєї пенсії. - Ред.) може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити", - відзначив депутат.

Копирайт изображения Facebook Євгенія Брагара Image caption Заяву Євгенія Брагара з гумором обговорюють у соцмережах

Фраза Брагара про собаку викликала бурхливу реакцію у соцмережах.

Найбільш популярним стало зображення з занепокоєною собакою.

Деякі користувачі почали рахувати скільки потрібно собак, аби розрахуватися з боргами.

"Вчора ввечері підібрали на дорозі домашнього кота. Оскільки у нас є дві собаки, а тепер ще й кіт, решту зими якось протримаємося", - пише історик Георгій Касьянов.

Деякі господарі пишуть про тривожні зміни у поведінці домашніх тварин після почутого від депутата Євгенія Брагара.

"Собака одказуєцця йти гулять. Закрився в туалєті і каже, шоб ми сначала показали уплочену газову платьожку за минулий місяць", - пише Олександр Подуфалов.

"Собака відмовилась від м'яса та корму, аби заощадити для оплати комунальних", - пише у Facebook Олексій Чернобай.

Тривожне відчуття поширилося на котів.

"Коли прийшли за собаками, я мовчав, адже я не собака".

"Поки не заплатили за газ, кицька робила вигляд, що здохла", - пише Володимир Шевченко.

Дехто з користувачів згадав бойовик "Джон Уік-3", де головний герой, роль якого виконує Кіану Рівз, мститься за свого собаку.

А на сайті OLX один з користувачів виставив на продаж самого депутата Брагара.

Копирайт изображения olx.ua

Схоже оголошення розмістила у Facebook лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"У мене є оголошення: "Продаються слуги народу. Особливої породи - без мізків і совісті. Оптом. Ціна символічна", - написала вона.

Не обійшлося і без чорного гумору про бідність українських пенсіонерів.

Або про людські цінності.

Реакції керівництва держави на заяву депутата Брагара ще не було. Втім, прокоментував ситуацію інший депутат від "Слуги народу" Гео Лерос.

У Нафтогазі ж вирішили пояснити, як впоратися з проблемними комунальними платежами.

"Продавати собак, котів, хом'яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом", - пояснюють в компанії, і розповідають, що для цього треба робити.

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