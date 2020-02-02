Ледь не замерзли в рефрижераторі: в Україні врятували дітей-мігрантів
Четверо мігрантів з Афганістану ледь не замерзли у фурі-рефрижераторі, яка перевозила яблука. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.
"Вони там могли перебувати вже п'яту добу без вентиляції, а оскільки це рефрижератор, то температура там була від +2 до +4 градусів стабільно", - зазначають у поліції.
Про стукіт у фурі повідомив поліції водій.
"Водій вантажівки Volvo розповів поліцейським, що везе з Македонії у Росію яблука, а зупинившись на заправній станції в населеному пункті Гамаліївка, почув стукіт з причепу та гомін", - розповіли поліцейські.
Вони встановили, що фуру опломбували у Румунії і пломба була без ушкоджень. Коли фуру відкрили, всередині побачили на ящиках з яблуками чотирьох афганців - трьох неповнолітніх і одного 23-річного.
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"Медики оглянули їх і повідомили, що чоловіки шпиталізації не потребують. Патрульні пригостили іноземців їжею та чаєм аби ті зігрілися", - йдеться у повідомленні.
За даними Державної прикордонної служби за січень-вересень 2019 року, афганці займали перше місце серед іноземців, які намагалися незаконно перетнути український кордон. Прикордонники за цей час затримали 110 громадян Афганістану, які намагалися з України незаконно виїхати до країн ЄС.
Що з затриманими мігрантами буде далі?
Як раніше пояснив BBC News Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, після затримання незаконні мігранти до 10 днів можуть утримуватися в пунктах тимчасового тримання іноземців.
Потім їх можуть відправити до пунктів постійного тримання Державної міграційної служби, а їхні справи - передати до суду.
"Це адмінвідповідальність - спроба чи незаконний перетин державного кордону. Справу розглядає суд, буде точно адміністративний штраф, а далі - або добровільне або примусове повернення, в залежності від обставин", - наголосив пан Демченко.
Трагедія у Британії
Перевезення незаконних мігрантів у вантажівках-рефрижераторах раніше вже призводило до трагедій.
23 жовтня 2019 року в передмісті Лондона виявили вантажівку-рефрижератор, всередині якої знайшли тіла 39 людей, переважно громадян В'єтнаму.
За справою арештували 25-річного водія вантажівки з Північної Ірландії. Йому висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві, а також у контрабанді людей і відмиванні грошей.
Також поліція затримала британську пару з міста Воррінгтон, яка володіла вантажівкою.
У людей у фурі практично не було жодних документів, процес їхнього опізнання спирався на відбитки пальців, аналіз ДНК та інші характерні риси - наприклад татуювання чи шрами.
За кілька днів, 28 жовтня 2019 року, французькі митники виявили у порту Кале фуру-рефрижератор, всередині якої перебували вісім нелегальних мігрантів, четверо з них - діти.
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