Ледь не замерзли в рефрижераторі: в Україні врятували дітей-мігрантів

Копирайт изображения Patrolpolice.gov.ua Image caption Поліцейські пригостили чаєм та їжею мігрантів, які ледь не замерзли в рефрижераторі

Четверо мігрантів з Афганістану ледь не замерзли у фурі-рефрижераторі, яка перевозила яблука. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

"Вони там могли перебувати вже п'яту добу без вентиляції, а оскільки це рефрижератор, то температура там була від +2 до +4 градусів стабільно", - зазначають у поліції.

Про стукіт у фурі повідомив поліції водій.

"Водій вантажівки Volvo розповів поліцейським, що везе з Македонії у Росію яблука, а зупинившись на заправній станції в населеному пункті Гамаліївка, почув стукіт з причепу та гомін", - розповіли поліцейські.

Вони встановили, що фуру опломбували у Румунії і пломба була без ушкоджень. Коли фуру відкрили, всередині побачили на ящиках з яблуками чотирьох афганців - трьох неповнолітніх і одного 23-річного.

"Медики оглянули їх і повідомили, що чоловіки шпиталізації не потребують. Патрульні пригостили іноземців їжею та чаєм аби ті зігрілися", - йдеться у повідомленні.

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За даними Державної прикордонної служби за січень-вересень 2019 року, афганці займали перше місце серед іноземців, які намагалися незаконно перетнути український кордон. Прикордонники за цей час затримали 110 громадян Афганістану, які намагалися з України незаконно виїхати до країн ЄС.

Що з затриманими мігрантами буде далі?

Як раніше пояснив BBC News Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, після затримання незаконні мігранти до 10 днів можуть утримуватися в пунктах тимчасового тримання іноземців.

Потім їх можуть відправити до пунктів постійного тримання Державної міграційної служби, а їхні справи - передати до суду.

"Це адмінвідповідальність - спроба чи незаконний перетин державного кордону. Справу розглядає суд, буде точно адміністративний штраф, а далі - або добровільне або примусове повернення, в залежності від обставин", - наголосив пан Демченко.

Трагедія у Британії

Перевезення незаконних мігрантів у вантажівках-рефрижераторах раніше вже призводило до трагедій.

23 жовтня 2019 року в передмісті Лондона виявили вантажівку-рефрижератор, всередині якої знайшли тіла 39 людей, переважно громадян В'єтнаму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Портрет однієї з 39 загиблих у фурі-рефрижераторі, яку знайшли в Англії у жовтні 2019 року

За справою арештували 25-річного водія вантажівки з Північної Ірландії. Йому висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві, а також у контрабанді людей і відмиванні грошей.

Також поліція затримала британську пару з міста Воррінгтон, яка володіла вантажівкою.

У людей у фурі практично не було жодних документів, процес їхнього опізнання спирався на відбитки пальців, аналіз ДНК та інші характерні риси - наприклад татуювання чи шрами.

За кілька днів, 28 жовтня 2019 року, французькі митники виявили у порту Кале фуру-рефрижератор, всередині якої перебували вісім нелегальних мігрантів, четверо з них - діти.

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