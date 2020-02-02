Копирайт изображения Getty Images Image caption Українська режисерка Ірина Цілик отримала нагороду у номінації найкраща режисерська робота за документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

Українська режисерка Ірина Цілик отримала нагороду американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу. Так журі відзначило її за документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

"Друзі, це капець, я виграла нагороду "Краща режисура" у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю", - написала переможниця у Facebook.

"Санденс" є найбільшим фестивалем незалежного кіно в США. Започаткував його відомий актор Роберт Редфорд у 1981 році.

У соцмережах Ірину Цілик привітали з перемогою українські майстри слова та кінематографісти.

"Сиджу й реву од щастя, аж сльози по щоках, - так, ніби ми вже війну виграли... Але битву - безумовно, і немаленьку!", - прокоментувала у Facebook перемогу Ірини Цілик письменниця Оксана Забужко.

"Отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), - то вже щось геть із розряду чарівних казок!!!", - додала вона.

"Жіноче кіно більш тонко і чуттєво сприймає цей наш божевільний світ. Перемога Іри Цілик на найпрестижнішому і крутому кінофестивалі в Санденсі - це перемога всього Українського Кіно!", - пише кінопродюсер Юрій Мінзянов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Творча команда фільму

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