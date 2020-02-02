У Лондоні стався теракт. Нападника застрелили
На півдні Лондона поліцейські застрелили чоловіка після того, як той напав з ножем на перехожих. Кілька людей отримали поранення.
Лондонська поліція повідомила, що розглядає подію як теракт.
На кадрах з місця події можна помітити багато машин швидкої допомоги, над місцем нападу кружляє гелікоптер.
"Чоловіка застрелили озброєні поліцейські в районі Стретем. Наразі ми вважаємо, що кілька людей отримали ножові поранення. Обставини з'ясовуються, інцидент кваліфікували як пов'язаний з тероризмом", - йдеться в заяві поліцейських у Twitter.
Пізніше поліція повідомила про щонайменше двох поранених. Інформації про їхній стан ще немає.
- Ножовий напад на мосту в Лондоні: поліція застрелила чоловіка
- Лондон: двох підлітків заарештували після нападів з кислотою
Очевидці пишуть в соціальних мережах, що чули три постріли. Постраждалим надають медичну допомогу.
19-річний студент Гулед Бхулхан розповів інформаційному агентству PA як став свідком стрілянини.
"Я переходив дорогу, коли побачив чоловіка з мачете та срібними балонами на грудях, якого переслідував, ймовірно, поліцейський під прикриттям, оскільки він був у цивільному одязі", - розповів студент.
"Чоловіка тоді застрелили - я думаю, що почув три вистріли, але не можу повністю пригадати", - додав він.
Пан Бхулхан сказав, що люди під час інциденту ховалися по сусідніх магазинах.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!