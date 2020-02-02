У Лондоні стався теракт. Нападника застрелили

Копирайт изображения Getty Images

На півдні Лондона поліцейські застрелили чоловіка після того, як той напав з ножем на перехожих. Кілька людей отримали поранення.

Лондонська поліція повідомила, що розглядає подію як теракт.

На кадрах з місця події можна помітити багато машин швидкої допомоги, над місцем нападу кружляє гелікоптер.

"Чоловіка застрелили озброєні поліцейські в районі Стретем. Наразі ми вважаємо, що кілька людей отримали ножові поранення. Обставини з'ясовуються, інцидент кваліфікували як пов'язаний з тероризмом", - йдеться в заяві поліцейських у Twitter.

Пізніше поліція повідомила про щонайменше двох поранених. Інформації про їхній стан ще немає.

Очевидці пишуть в соціальних мережах, що чули три постріли. Постраждалим надають медичну допомогу.

Копирайт изображения Getty Images

19-річний студент Гулед Бхулхан розповів інформаційному агентству PA як став свідком стрілянини.

"Я переходив дорогу, коли побачив чоловіка з мачете та срібними балонами на грудях, якого переслідував, ймовірно, поліцейський під прикриттям, оскільки він був у цивільному одязі", - розповів студент.

"Чоловіка тоді застрелили - я думаю, що почув три вистріли, але не можу повністю пригадати", - додав він.

Пан Бхулхан сказав, що люди під час інциденту ховалися по сусідніх магазинах.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!