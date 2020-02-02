У зрубаному австралійському лісі виявили десятки мертвих коал

Копирайт изображения Reuters Image caption Коал знищують і пожежі, і люди, які не дбають про них під час вирубки дерев

Десятки коал виявили мертвими або пораненими на ділянці зрубаного лісу в австралійському штаті Вікторія. Чиновники розпочали розслідування.

Коали живуть на евкаліптах кулястих, які зрубали на цій ділянці землі у грудні. Люди, які займалися лісозаготівлею, залишили тваринам лише кілька ізольованих дерев.

Деякі коали померли від голоду, інші могли стати жертвами бульдозерів.

Близько 80 коал вдалося врятувати, за ними доглядають.

Інформація про інцидент надійшла після того, як десятки тисяч коал, ймовірно, стали жертвами масштабних пожеж, які тривають в Австралії з вересня.

Міністерство охорони довкілля Австралії зарахувало коалу до "вразливих" видів.

"Австралії має бути соромно"

Екологічна група "Друзі Землі Австралія" повідомила, що після вирубки дерев надійшла інформація про сотні голодуючих коал та використання бульдозерів на ділянці.

Чиновники Департаменту довкілля заявили, що готові притягнути винних до кримінальної відповідальності за інцидент.

Місцева мешканка Хелен Оуклі першою опублікувала відео з місця події у Facebook у середу, повідомивши, що побачила багато мертвих коал.

"Там лежать мертві коали, - розповіла вона. - Вбиті самки та їхні маленькі дітки. Австралії за це має бути соромно"

Група захисту тварин Animals Australia повідомила, що надіслала своїх учасників на місце події, аби "врятувати якомога більше цих дорогоцінних тварин".

Пропустити Twitter допис , автор: @AnimalsAus With the support of local authorities and wildlife carers, Vets are seeking to save as many of these precious animals as possible. We appreciate the of concern from so many caring people, but please know there is no need for further volunteers.



We will update when we can. 💔🐨 pic.twitter.com/ckBCmyOiWq — Animals Australia (@AnimalsAus) 1 лютого 2020 р.

В організації заявили, що очевидними є різні порушення законодавства, зокрема, Закону про запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Ендрю Прічард з департаменту охорони довкілля повідомив, що ветеринари мусили застосувати евтаназію щодо 25 коал.

Як просувається розслідування

Наразі не відомо, яка компанія здійснювала лісозаготівлю.

Повідомляється, що фірма-підрядник стверджує про дотримання всіх стандартів під час вирубки дерев.

Однак організація Animals Australia заявила, що розслідує декілька очевидних порушень законодавства.

"За законом, компанії, які володіють цими насадженнями, мають використати спеціальні пристрої для ідентифікації коал на деревах перед тим, як розпочати вирубку, аби тварин можна було безпечно вивезти та переселити. Існує також юридична відповідальність за забезпечення добробуту коал після завершення лісозаготівлі", - наголошують в організації.

Австралійська асоціація лісової продукції пообіцяла розслідувати інцидент і стверджує, що частину дерев зрубали вже після роботи на ділянці компанії-підрядника.

Виконавчий директор асоціації Росс Гемптон повідомив The Age: "Незрозуміло, поки хто валив бульдозерами дерева разом із коалами на них, але абсолютно впевнений, що це не власник плантації чи лісогосподарська компанія".

"Ми підтримуємо всіх тих, хто закликає застосувати у повній мірі закон щодо винуватців", - зазначив він.

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