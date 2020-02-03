Теракт у Лондоні. Влада назвала ім’я нападника, тиждень тому він вийшов з тюрми

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Чоловіка, який напередодні з ножем напав на людей у Лондоні й був вбитий поліцією, звуть Судеш Амман. Наприкінці січня його випустили з в'язниці.

20-річний Амман відбував покарання (3 роки й 4 місяці) за злочини, пов'язані з тероризмом. Його звільнили достроково, він відсидів лише половину тюремного строку.

Поліцейські застрелили його після того, як він із ножем напав на перехожих на півдні Лондона. На злочинцеві, за попередніми даними, був муляж поясу смертника.

Правоохоронці вже повідомили, що розглядають злочин як терористичний напад.

В момент нападу на вулиці Стретем Хай Роуд чоловік перебував під наглядом поліції. Троє людей отримали поранення, один із них перебуває у важкому стані.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у понеділок уряд оголосить про плани, які суттєво змінять підходи до боротьби зі злочинами, пов'язаними з тероризмом.

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Він зауважив, що після аналогічного терористичного нападу з ножем у грудні 2019 року в районі Лондон-брідж були швидко запроваджені заходи щодо боротьби з терористичною діяльністю. Це, з-поміж іншого, включає триваліші тюремні строки для злочинців і збільшення фінансування поліції.

За розповідями очевидців злочину, близько другої години дня за місцевим часом чоловік зайшов до магазину і напав на людей з ножем. Потім, кажуть очевидці, він вийшов на вулицю і напав на жінку на велосипеді. Поліцейські, що прибули на місце, тричі вистрілили у нападника, він помер на місці.

Наразі рух вулицями поруч із місцем злочину перекрито, район патрулюють правоохоронці.

"Була паніка, люди кричали"

19-річний студент Гулед Бхулхан розповів інформаційному агентству PA, як став свідком стрілянини.

"Я переходив дорогу, коли побачив чоловіка з мачете та срібними балонами на грудях. Його переслідував, ймовірно, поліцейський під прикриттям, оскільки він був у цивільному одязі", - розповів студент.

"Чоловіка тоді застрелили - я думаю, що почув три постріли, але не можу точно пригадати. Після цього я забіг у бібліотеку", - додав він.

Пан Бхулхан сказав, що люди під час інциденту ховалися по сусідніх магазинах.

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Інший свідок, Деніел Гаф, каже, що почав бігти, коли почув постріли. "Була паніка, люди кричали. Дівчинка, яка бігла поруч зі мною, весь час запитувала: "Я маю це робити?". Вона була дуже налякана. Я бачив поліцейського, він кричав, щоб усі відійшли. Він спрямував пістолет на чоловіка, що лежав на землі. Раптом з'явилися інші поліцейські. Вони були всюди".

Колишній співробітник департаменту боротьби з тероризмом Девід Вайдкетт написав, що судячи з наявної інформації та кадрів з місця події, напад трапився під час поліцейської операції.

"Все свідчить про те, що озброєні поліцейські, які вели стеження під час спланованої операції, були змушені реагувати на неочікувану подію. Можливо, це сталося після того, як підозрюваний зрозумів, що за ним стежать".

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