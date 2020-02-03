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Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила переможців щорічної премії BAFTA.

Головним тріумфатором цьогорічної премії стала історична драма про Першу світову війну "1917", знята режисером Семом Мендесом.

Стрічка виграла сім із дев'яти можливих нагород, зокрема в ключових номінаціях "Найкращий фільм" і "Найкращий британський фільм".

Сам Сем Мендес також став переможцем в категорії "Найкращий режисер".

В акторських номінаціях премії дісталися Хоакіну Феніксу за роль у "Джокері" та Рене Зеллвегер, яка зіграла головну роль у фільмі "Джуді".

Ось як виглядає список переможців і номінантів BAFTA у ключових номінаціях.

"Найкращий фільм"

Переможець: "1917"

"1917" "Ірландець"

"Джокер"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

"Найкращий британський фільм"

Переможець: "1917"

"1917" "Приманка" ("Bait")

"Для Сами" ("For Sama")

"Рокетмен"

"Вас не було на місці"

"Два Папи"

Копирайт изображения IMDB Image caption "1917" Сема Мендеса - головний тріумфатор цьогорічної премії

"Найкращий режисер"

Переможець: Сем Мендес ("1917")

Сем Мендес ("1917") Мартін Скорсезе ("Ірландець")

Тодд Філіпс ("Джокер")

Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")

Пон Джун Хо ("Паразити")

"Найкращий актор"

Переможець: Хоакін Фенікс ("Джокер")

Хоакін Фенікс ("Джокер") Леонардо Дікапріо ("Одного разу в Голлівуді")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Тарон Еджертон ("Рокетмен")

Джонатан Прайс ("Два Папи")

"Найкраща акторка"

Перемож ниця : Рене Зеллвегер ("Джуді")

Рене Зеллвегер ("Джуді") Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")

Джессі Баклі ("Дика троянда")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Шарліз Терон ("Сенсація")

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