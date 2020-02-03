Дієта в Instagram: як розлади харчування видають за схуднення

Копирайт изображения KARA HENRY

Акаунти в Instagram використовують фотографії людей, які страждають від розладів харчування, для реклами методів схуднення.

ВВС виявила, що понад 30 акаунтів використовували такі фото, деякі з них мали понад 1000 підписників.

Це були фото Кари Генрі, яка задокументувала своє одужання від розладу харчування. Під час цієї хвороби вона важила приблизно 25 кг.

Фото використали без її дозволу поряд з твердженнями, що вони є доказом успішного схуднення.

Відвідувачам акаунта, який використовує зображення пані Генрі, рекомендували "натиснути посилання в описі", щоб придбати індивідуальний план схуднення або дієту, яка допоможе досягти таких результатів, як на фото.

Instagram не прокоментував ситуацію.

Копирайт изображения INSTAGRAM Image caption Таке попередження з'являється, коли фото пані Генрі публікують в інших акаунтах Instagram

Пані Генрі розповіла BBC, що її фото за останні три місяці опублікували приблизно сто разів, але вона не змогла домогтися того, щоб їх видалили.

"Це не в моїх силах, - сказала вона. - Це свідчить про те, що мене використовують повністю поза контекстом і недоцільно".

"Це публікують, щоб показати, наче я від нормальної ваги дійшла майже до 30 кілограмів з рекламою дієти. Це обурливо і недоречно", - каже Кара Генрі.

За її словами, вона і далі розповідає про такий обман. Про такі випадки повідомляють й інші люди, однак Instagram, схоже, ніяк не реагує.

Оскільки BBC звернулася до соцмережі за коментарем щодо зображень, кілька публікацій з порушеннями видалили, але багато інших і далі доступні.

Одне фото, яке завантажили 6 січня, набрало понад 14 тисяч лайків.

Копирайт изображения KARA HENRY/INSTAGRAM Image caption ВВС замалювала фото Кари Генрі, як і назву акаунта, що публікує її фото без дозволу

Кара Генрі пояснила, чому на одному із зображень вона виглядає "знесиленою", її метою було документувати своє відновлення.

"Тепер, коли я трохи відійшла, вважаю, що ці фото не є корисними навіть для позитивного повідомлення. Це величезне непорозуміння, коли порушення харчування викликає у людей бажання схуднути", - розповіла жінка.

"Принаймні мене підписали правильно. Це сенсаційна історія одужання, зцілення, наполегливої праці та особистого зростання", - додала вона.

Які ознаки розладу харчування?

Організація Beat, яка займається розладами харчування, називає головні ознаки, на які варто звернути увагу:

зацикленість на їжі

зміни в поведінці

викривлене уявлення про розміри свого тіла

часта втомлюваність і зусилля для того, щоб сконцентруватися

похід в туалет після їжі

надмірні заняття фізичними вправами

Instagram не має функції "ретвіту" як Twitter. Це означає, що користувачі Instagram часто діляться фото іншого користувача у своєму акаунті, а в описі фото посилаються на той акаунт, звідки вони взяли фото.

А це означає, що щоразу, коли її фото завантажують в Instagram, Кара Генрі отримує повідомлення про те, що її позначили на фото.

Під час розмови з пані Генрі фото знову опублікували без її згоди.

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