Копирайт изображения Reuters

Іран припинив співпрацю з Україною в розслідуванні збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Це сталося після того, як на українському телебаченні оприлюднили аудіозапис розмови між іранським пілотом та авіадиспетчерською службою, ймовірно, зроблений якраз під час авіакатастрофи.

Пілот нібито каже, що побачив спалах у небі, схожий на пуск ракети, а потім вибух.

Іран спочатку заперечував відповідальність за авіакатастрофу, в якій загинуло 176 людей.

Саме в той час Іран був у повній бойовій готовності. Перед тим країна випустила балістичні ракети по двох американських військових базах в Іраку на знак помсти за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

"Ми більше не надаватимемо жодних документів українцям", - заявив глава іранської слідчої групи Хасан Резайфар іранському інформаційному агентству Mehr.

Напередодні в інтерв'ю українському телеканалу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна з самого початку знала, що лайнер збила ракета.

Після інциденту Іран погодився співпрацювати в розслідуванні з "іноземними експертами".

"Існує очевидна напруженість в процесі розслідування, - пояснив кореспондент BBC в Україні Джона Фішер. - Україна хоче подивитися на "чорні скриньки" літака. Іран їх затримує і наполягає на спробі розшифрувати їх в Тегерані".

Що було в аудіозаписі?

На аудіо, через яке Іран змінив позицію, містяться розмови між іранським пілотом, який ішов на посадку невдовзі після вильоту українського літака, й авіадиспетчером в Тегерані.

Пілот авіакомпанії Aseman Airlines розповідає, що попереду він бачить у небі вогні, схожі як при запуску ракети.

Потім чоловік, імовірно, диспетчер, кілька разів без успіху намагається зв'язатися з українським літаком.

Через кілька хвилин іранський пілот повідомляє диспетчерам, як щойно побачив "великий спалах від вибуху".

Катастрофа літака

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 ‎січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед них - 11 українців.

Серед пасажирів, за даними влади Ірану, було 146 іранців, проте частина з них мала подвійне громадянство.

Офіційно серед загиблих були 88 громадян Ірану, 57 громадян Канади, 11 громадян України, 10 громадян Швеції, по троє громадян Німеччини та Британії, четверо громадян Афганістану.

Копирайт изображения Getty Images

Іранці від початку наполягали, що український літак впав саме через технічні причини. Лише 10 січня іранська влада визнала, що літак було збито, а іранський президент Хасан Рухані у телефонній розмові з Володимиром Зеленським вибачився перед Україною.

За збиття літака взяли відповідальність на себе військово-повітряні сили Корпусу вартових Ісламської революції, елітний підрозділ іранської армії.

В коментарі ВВС 10 січня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку ще до заяви Ірану.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!