Коронавірус: як Facebook, TikTok і Youtube борються з брехнею

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Адміністрація соціальних мереж намагається видаляти неперевірену інформацію про коронавірус на своїх ресурсах.

Facebook, Twitter і TikTok є одними з тих компаній, які працюють над тим, щоби повідомлення містили правдиву інформацію.

Кількість постів з дезінформацією про поширення та ймовірні ліки проти коронавірусу зросла.

Понад 250 людей загинули внаслідок спалаху вірусу, а про випадки зараження повідомлялося в 22 країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила коронавірус надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

У більшості соцмереж існують правила, які забороняють публікувати інформацію, що містить прояви ненависті чи є наклепницькою. Однак після скарг на Facebook та Twitter за те, що вони дозволяли поширювати фейкові новини під час президентських виборів у США, соцмережі почали вживати заходів.

Неправдива інформація в соцмережах призвела до насильства в кількох округах, а також допомогла поширити необґрунтовані чутки про безпечність вакцин.

Від соцмережі зараз вимагають не поширювати паніку та не перешкоджати владі у боротьбі зі спалахом коронавірусу.

То що ж роблять соцмережі?

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Facebook

Facebook обіцяє обмежити поширення неправдивої інформації про коронавірус, видаляючи "дезінформацію чи теорії змови".

У своєму блозі компанія заявила, що інформацію перевіряють спеціально навчені люди — фактчекери. Компанія також повідомлятиме осіб, які поділилися непідтвердженою інформацією, що вона неправдива.

Користувач з Філіппін у своєму пості в Facebook радив іншим "зволожувати горло" та уникати гострої їжі, щоб не заразитися коронавірусом. Ця публікація зібрала понад 400 коментарів, неї поділилися 16 тисяч разів.

Instagram - який належить Facebook - також блокує певні гештеги, пов'язані з вірусом.

На веб-сайті WhatsApp, що належить Facebook, раніше були труднощі у боротьбі з неправдивими новинами.

Минулого року WhatsApp змінив правила: тепер користувачі не можуть пересилати повідомлення більше, ніж п'ятьом іншим людям чи групам. У деяких регіонах повідомлення, які часто пересилали, пов'язували з вуличними безладами.

Twitter

Twitter повідомив, що про коронавірус за останні чотири тижні було понад 15 мільйонів твітів.

Image caption Коли користувачі Twitter шукають коронавірус, з'являється напис: "Знайте факти".

Соцмережа зробила підказку, яка з'являється, коли користувачі шукають коронавірус, що заохочує їх використовувати офіційні джерела — Всесвітню організацію охорони здоров'я або Центри контролю захворювань — для отримання інформації.

Коли користувачі Twitter шукають коронавірус, з'являється великий заголовок із заголовком "Знайте факти".

Twitter заявив, що не бачив організованих спроб поширити неправдиву інформацію, але зберігає пильність.

Tik Tok

Мережа обміну відео TikTok додала посилання на веб-сайт ВООЗ та нагадування користувачам: у випадку неправдивої, на їх думку, інформації, відправляти скаргу.

Але, щоб побачити додаткову інформацію, користувачі спочатку шукають "#coronavirus".

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Платформа належить китайській фірмі ByteDance. Недавно її критикували за те, що дозволяла лікарям та медсестрам публікувати відео з поясненнями різних питань щодо здоров'я.

TikTok заявив, що за правилами заборонено публікувати інформацію, яка може завдати шкоди.

YouTube

Сама собою неправдива інформація не порушує правила YouTube щодо відео.

Популярний відеохостинг, який належить Google, інвестує в перевірку, що точна та підтверджена інформація найчастіше з'являється у пошукових запитах.

YouTube знімає відео, коли вони містять мову ненависті, домагання, сцени насильства, шахрайство — усе це порушує правила спільноти.

До новин про коронавірус YouTube показував попередження про те, що ситуація може швидко змінюватися.

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