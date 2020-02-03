Ердоган назвав Крим українським. Росія у відповідь кличе його на півострів

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Туреччина підтримує територіальну цінність України разом з Кримом, заявив президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.

В понеділок він перебуває з офіційним візитом в Києві.

"Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України разом з Кримом", - сказав Ердоган на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення, зокрема, і кримських татар, яких незаконно утримують в Росії.

Про ситуацію з кримськими татарами на півострові висловлював стурбованість і сам Ердоган.

Своєю чергою у Кремлі не погодилися з цим і запросили турецького лідера відвідати анексований півострів.

"Ми категорично не згодні з нашими турецькими партнерами..., ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань щодо кримських татар", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Він нагадав, що Володимир Путін особисто запросив Ердогана відвідати Крим і "побачити усе, як то кажуть, з першоджерела".

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У понеділок під час офіційної зустрічі двох президентів Реджеп Таїп Ердоган привітався з почесною вартою словами "Слава Україні". Військові відповіли: "Героям слава!". Відео стало вірусним у соцмережах.

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