Чому Іран припиняє співпрацю у розслідуванні збиття літака МАУ? Випуск новин 03.02.2020
У випуску 3 лютого:
- Демарш Ірану: що означає заява Тегерана про припинення співпраці з Києвом у розслідуванні катастрофи рейсу МАУ? Аналізує оглядачка ВВС;
- Вірус із Китаю нестримно поширюється: чи може число інфікованих бути набагато більше за офіційні дані;
- Терористичний інцидент у Лондоні: що відомо день потому?
- Британія після Брекзиту - яким вином похмелятися: континентальним чи острівним?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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