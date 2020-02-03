Чому Іран припиняє співпрацю у розслідуванні збиття літака МАУ? Випуск новин 03.02.2020

  • 3 лютого 2020

У випуску 3 лютого:

  • Демарш Ірану: що означає заява Тегерана про припинення співпраці з Києвом у розслідуванні катастрофи рейсу МАУ? Аналізує оглядачка ВВС;
  • Вірус із Китаю нестримно поширюється: чи може число інфікованих бути набагато більше за офіційні дані;
  • Терористичний інцидент у Лондоні: що відомо день потому?
  • Британія після Брекзиту - яким вином похмелятися: континентальним чи острівним?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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