Копирайт изображения УНІАН Image caption Денис Шмигаль Альона Бабак

Верховна Рада відправила у відставку першого міністра уряду Олексія Гончарука - Альону Бабак.

Депутати звільнили міністра розвитку громад та територій України та призначили на цю посаду Дениса Шмигаля, якого у статусі ще й підвищили до віце-прем'єра.

Денис Шмигаль із серпня минулого року працював керівником Івано-Франківської області, а до цього був топ-менеджером в корпорації Ріната Ахметова ДТЕК - керував Бурштинською ТЕС.

Співрозмовник ВВС News Україна в уряді вказував, що прем'єр-міністр Гончарук був незадоволений роботою пані Бабак і рішення про її звільнення назріло вже давно. Зокрема, керівництво країни та уряду не влаштовували її рівень менеджменту і темп роботи.

"Бійтесь!"

Сама пані Бабак перед звільненням звинуватила у своїй відставці "корупціонерів з будівельної галузі".

"Злопихателі з будівельної сфери радітимуть на моїх кістках", - заявила вона з трибуни.

"Але реформи почались і вони незворотні. Система запущена, бійтесь, вам не буде місця в будівельній галузі!" - додала пані Бабак.

Денис Шмигаль, як заявив з трибуни Олексій Гончарук, на посаді керівника Франківщини показав значні успіхи у роботі, зокрема і у напрямку децентралізації.

Копирайт изображения Денис Шмигаль/Facebook Image caption Пан Шмигаль раніше керував найбільшим енергетичним підприємством Галичини, з серпня минулого року праюцвав керівником Івано-Франківської області

Цей рік українська влада називає роком децентралізації, тож Денис Шмигаль у якості віце-прем'єра - міністра розвитку громад та територій України якраз відповідатиме за децентралізацію.

За даними співрозмовників ВВС News Україна, найближчими тижнями в уряді очікують на інші кадрові зміни, яких буде 3-4. Проте кого саме звільнятимуть, наразі не до кінця зрозуміло.

В уряді кажуть, що, скоріше за все, знову з'явиться міністерство молоді та спорту, відновлять також окреме міністерство аграрної політики.

Хто такий Денис Шмагаль?

Денис Шмигаль народився та навчався у Львові.

Вищу освіту він здобув у Львівській політехніці, згодом став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині, - за програмою підготовки менеджерів за програмою міністерства економіки та енергетики Німеччини.

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У 2000-х роках займався бізнесом, а у 2009 році пішов працювати у Львівську обласну державну адміністрацію керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби. За кілька років звільнився і пішов віцепрезидентом компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка".

У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії - Бурштинської ТЕС, яка належить холдингу Ріната Ахметова. Підприємство розташоване в Івано-Франківській області.

Згідно з декларацією пана Шмигаля, у холдингу ДТЕК за 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйони гривень. Родина мала в готівці 115 тисяч доларів.

Дружина пана Шмигаля Катерина займається дрібним бізнесом у Львові у сфері послуг.

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