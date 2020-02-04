Зеленський втрутився в історію з Брагарем, собакою і комуналкою

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Володимир Зеленський ще у п'ятницю доручив уряду розібратися із ситуацією пенсіонерки, якій депутат Євгеній Брагар порадив продати собаку, щоб сплатити за комуналку.

Про це у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV розповіла заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів. Вона також від імені команди президента вибачилася за слова пана Брагаря.

При цьому, вона зазначила, що пенсіонерка отримує субсидію і насправді платить за електроенергію всього 300-350 гривень на місяць.

Пенсіонерка раніше заявляла, що пенсії у розмірі двох тисяч гривень їй не вистачає для сплати рахунків.

Що сталося?

31 січня депутат "Слуги народу" Євгеній Брагар брав участь в телеефірі, під час якого в студію подзвонила пенсіонерка Любов Колюча і поскаржилася, що їй нічим платити за газ: за її словами, її пенсія складає всього дві тисячі гривень на місяць.

Разом із нею ведучий токшоу підрахував: якщо жінка оплатить рахунки за газ і його транспортування, то в неї нічого не залишиться. Ба більше - вона ще й буде винна кілька гривень.

Під час обговорення дзвінка пенсіонерки Євгеній Брагар висловив сумнів, що у жінки все настільки погано, і припустив, що рахунки можна сплатити, якщо продати майно чи собаку.

"Якщо [собака] елітної породи у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно оплатити [рахунки]", - відзначив Брагар.

Копирайт изображения Facebook Євгенія Брагаря Image caption 25-річному депутату довелося вибачатися за свої слова

Неочікувана порада депутата призвела до скандалу: слова Брагаря вже кілька днів обговорюють в соцмережах, а самому йому довелося публікувати вибачення..

"Я є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова", - написав він у своєму фейсбуці.

У понеділок заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що за дорученням президента уряд вивчив ситуацію пенсіонерки, історія якої опинилася в центрі скандалу.

"За інформацією, яку сьогодні надав уряд, ця сім'я з початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію трохи більше ніж 3,5 тисячі гривень, що в середньому дозволило цій сім'ї платити за комунальні послуги не більше ніж 300-350 гривень - це включає і послуги за газ, і електроенергію", - заявила пані Ковалів.

За її словами, щоб менше платити за газ у таких госпордарствах, як у Любові Колючої, варто зменшувати його споживання за допомогою програм енергоефективності та заміни котлів.

Копирайт изображения Валерій Лебідь

У неділю BBC News Україна побувала в гостях у пенсіонерки - в селі Аджамка, що на Кіровоградщині.

66-річна жінка розповіла, зокрема, що хотіла б відповісти Євгенію Брагарю, який порадив їй продати собаку, щоб заплатити за комуналку.

"Сказала б йому мозок продати! І хай думає, кому, де і що казати, - обурюється жінка. - Він просто себе опозорив. Показав свою гуманність, свій розум і показав, хто знаходиться в "Слузі народу", - каже пенсіонерка.

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