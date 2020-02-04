Лікар намагався попередити про коронавірус і ледь не потрапив за ґрати

Копирайт изображения Weibo Image caption Доктор Лі виклав це фото з лікарні 31 січня - за день до того, як у нього діагностували коронавірус

На початку січня влада китайського міста Ухань намагалася приховати новини про новий коронавірус. Коли один лікар спробував попередити колег-медиків про спалах, до нього прийшла поліція і сказала, щоб він припинив це робити.

За місяць він розповів свою історію у соцмережах, його проголосили героєм.

"Привіт всім, це Лі Венліян, офтальмолог з центральної лікарні Уханю", - починається повідомлення.

У грудні минулого року доктор Лі виявив сім випадків вірусу, який, на його думку, був схожий на SARS, - коронавірус, що призвів до глобальної епідемії 2003 року.

Вважалося, що хвороба вперше з'явилася на ринку морепродуктів в Ухані, тому пацієнтів його лікарні перевели на карантин.

30 грудня він написав повідомлення друзям-лікарям в чат-групі, попереджаючи про спалах хвороби. Лі Веньлян також радив їм носити захисний одяг, щоб уникнути зараження.

Тоді доктор Лі не знав, що виявлена хвороба була абсолютно новим коронавірусом.

Чотири дні по тому до нього прийшли з Бюро громадської безпеки і наказали підписати лист, у якому його звинувачували у "неправдивих коментарях", що "серйозно порушували громадський порядок".

"Ми офіційно попереджаємо вас: якщо ви вперто й нахабно продовжуватиме цю незаконну діяльність, ви постанете перед судом. Це зрозуміло?"

Внизу рукою доктора Лі було написано: "Так, зрозуміло".

Він був одним з восьми осіб, які, за словами поліції, перебували під слідством за "поширення пліток".

В кінці січня доктор Лі опублікував копію листа у китайському сервісі мікроблогів Weibo і пояснив, що сталося. Місцева влада вибачилася перед ним, але зробила це надто пізно.

У перші кілька тижнів січня посадовці наполягали, що коронавірус може передаватися лише від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.

Лише за тиждень після візиту поліції доктор Лі лікував жінку з глаукомою, яка вже була хвора на новий коронавірус. Він про це, звичайно, не знав.

Копирайт изображения Li Wenliang Image caption "Ми сподіваємось, що ви зможете заспокоїтись і поміркувати над своєю поведінкою", - йдеться у листі поліції, який йому наказили підписати

У своєму дописі на Weibo лікар описує, як 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилась температура, а за два дні його вже ушпиталили. Його батьки також захворіли й потрапили до лікарні.

За 10 днів - 20 січня - Китай оголосив надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Доктор Лі каже, що його кілька разів тестували на коронавірус, і всі результати були негативні.

Копирайт изображения Weibo Image caption Д-ра Лі Венліяна звинуватили в поширенні чуток

30 січня він знову написав у чаті: "Сьогодні тест показав позитивний результат. Нарешті, хворобу підтвердили".

Допис супроводжувався смайликом із кумедним песиком, який висолопив язика.

Тож не дивно, що пост отримав тисячі коментарів і слів підтримки.

"Доктор Лі Венліян - герой, - написав один користувач, стурбований тим, що така історія псує репутацію їхньої країни. - В майбутньому лікарі ще більше боятимуться попереджати про ранні ознаки інфекційних захворювань.

Безпечна система охорони здоров'я... потребує десятки мільйонів Лі Венліян".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайтіBBC Worklife.