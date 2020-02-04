Зима повертається: коли і де Україну засипле снігом

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Метеорологи попереджають про серйозне погіршення погоди та снігопади по всій Україні вже у найближчі дні.

Негода прийде із західних областей, де вже 4 лютого вдень очікується дощ та мокрий сніг, який у ніч на 5 лютого замінить сильний сніг, хуртовини та ожеледиця.

Пізніше вони прийдуть і в інші регіони.

"5-6 лютого у центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см", - попереджають у ДСНС.

На дорогах очікується ожеледь та налипання мокрого снігу.

Також буде сильний вітер і хуртовини.

Найсильніші снігопади прийдуть на Кіровоградщину та Дніпропетровщину, де сніговий покрив може сягнути рівня 20-25 см.

Циклон Petra

Синоптик Наталія Діденко уточнює, що негоду викличе циклон під назвою Petra.

"Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та, власне, Карпатах. На Півночі України та значній частині негірського Заходу очікується лише сильний штормовий вітер та опади максимум помірні або й невеликі", - відзначає вона.

Зачепить негода і столицю, де 5 лютого буде сильний вітер.

Прогнозують у Києві в середу і сніг: "Вночі пройдуть дощ та мокрий сніг, вранці - мокрий сніг, сніг, циклон погосподарює все ж у Києві, проте вже в другій половині дня циклон потягнеться південніше, тому й з столиці опади взагалі відсунуться".

А до кінця тижня в Україні похолоднішає й температура знизиться до - 10 градусів і нижче.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що через негоду 5-6 лютого можуть виникнути проблеми з роботою транспорта й електропостачанням.

А у Карпатах - значна небезпека лавин.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на горі Піп Іван вже опублікував фото засніженої обсерваторії.

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