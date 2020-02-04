Трейдера відсторонили "через крадіжку сендвіча". Він заробляє понад $1 млн на рік

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Американська банківська корпорація Citigroup відсторонила від роботи одного зі своїх працівників: як повідомляють ЗМІ, чоловіка звинувачують в крадіжці сендвіча з їдальні.

За інформацією Financial Times, працівника звуть Парас Шах, йому 31 рік і він заробляє понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на рік (включно з бонусами).

Кілька його колег розповіли журналістам, що Шах був успішним трейдером і користувався повагою в професійному колі.

До минулого місяця Шах обіймав посаду керівника підрозділу, що займається торгівлею високодохідними облігаціями в Європі, Африці та на Близькому Сході.

У банку Citigroup відмовилися якось коментувати цю інформацію.

ЗМІ пишуть, що Шаха звинуватили у крадіжці їжі з їдальні для персоналу в лондонському офісі Citigroup. За деякими даними, йдеться про сендвічі.

BBC спробувала зв'язатися з паном Шахом через його профіль на сайті LinkedIn, проте відповіді не отримала.

Шах приєднався до Citigroup у 2017 році, до цього він упродовж семи років працював у банку HSBC.

Дрібні злочини - серйозні наслідки

Це не перший випадок, коли високопоставлені працівники банківських та фінансових компаній стикаються з серйозними наслідками через звинувачення або доведені випадки непорядної поведінки.

У 2014 році Джонатану Полу Берроузу, керівнику інвесткомпанії BlackRock, заборонили працювати у фінансовій галузі: чоловіка спіймали на тому, що він регулярно їздив потягом, не купуючи квитки.

Управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії тоді дійшло висновку, що поведінка Берроуза не відповідала "стандартам, які очікуються від людини на такій посаді".

У 2016 році японський банк Mizuho звільнив одного зі своїх банкірів у Лондоні. Його звинуватили в тому, що він намагався поцупити деталь з велосипеда свого колеги.

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