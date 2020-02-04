ПЦУ виключила Філарета з синоду і покарала єпископа за святкування Різдва 25 грудня

Копирайт изображения УНІАН Image caption Філарет залишається єпископом ПЦУ, але на засіданнях синоду його більше не чекають

Синод Православної Церкви України під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія фактично виключив зі своїх лав почесного патріарха Філарета.

"Враховуючи відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду", - йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ.

Водночас Священний Синод наголосив, що Філарет залишається єпископом ПЦУ, однак втратив канонічні права і обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією. Почесного патріарха та його прихильників закликали вийти з самоізоляції.

Також Синод покарав одного з єпископів за святкування Різдва 25 грудня.

Ієрархи ПЦУ обговорили святкування Різдва на Волині 25 грудня і засудили за це рішення митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Члени Синоду вирішили, що зміна церковного календаря може привести "до закріплення існуючих розділень та виникнення нових" серед православних в Україні.

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"Синод дозволив з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю звершувати лише молебень з акафістом Різдву Христовому та виконання... колядок", - йдеться у рішенні.

Також синод нагадав: Філарет є архієреєм на спокої, а тому йому канонічно заборонено звершувати будь-які висвячення в єпископи. Тому клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є ними.

За останні місяці Філарет висвятив майже 10 єпископів для Київського патріархату, ліквідацію якого він не визнає.

Філарет був членом синоду як керівник УПЦ КП, яка влилась до ПЦУ.

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