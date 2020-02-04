Коронавірус: у Китаї помер від голоду хлопець з ДЦП. Його батька відправили на карантин
У Китаї звільнили з посад двох чиновників, які відправили на карантин батька хлопчика-інваліда з церебральним паралічем.
Батько був єдиною людиною, яка доглядала за хворим сином. 16-річний Янь Чен помер минулої середи, через тиждень після того як його батька та брата ізолювали через підозру в зараженні коронавірусом.
За весь цей час, як випливає з повідомлень, хлопчика годували лише два рази.
Свої посади втратили секретар місцевого комітету Компартії та мер міста в провінції Хубей, де жила сім'я загиблого.
Після звістки про смерть Янь Чена, його ім'я постійно згадують в соцмережах.
За даними місцевих ЗМІ, батько хлопчика розмістив заклик про допомогу в китайській соцмережі Weibo. Він розповів, що його син, який страждає на ДЦП, нездатний самостійно пересуватися та піклуватися про себе, залишився без води та їжі. Але це не врятувало хлопця.
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Раніше влада пообіцяла, що проведе розслідування обставин смерті підлітка.
Загалом в Китаї зареєстрували вже понад 17 тисяч випадків зараження коронавірусом, понад 400 людей померли. За межами країни налічується вже понад 150 підтверджених випадків, а на Філіппінах помер один хворий.
ВООЗ попереджає, що кількість заражених швидше за все буде і далі зростати. Влада КНР оголосила про низку заходів з метою стримати поширення вірусу.
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