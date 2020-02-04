Коронавірус: у Китаї помер від голоду хлопець з ДЦП. Його батька відправили на карантин

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після того, як стало відомо про смерть Янь Чена, його ім'я постійно згадують в соцмережах (фото архівне)

У Китаї звільнили з посад двох чиновників, які відправили на карантин батька хлопчика-інваліда з церебральним паралічем.

Батько був єдиною людиною, яка доглядала за хворим сином. 16-річний Янь Чен помер минулої середи, через тиждень після того як його батька та брата ізолювали через підозру в зараженні коронавірусом.

За весь цей час, як випливає з повідомлень, хлопчика годували лише два рази.

Свої посади втратили секретар місцевого комітету Компартії та мер міста в провінції Хубей, де жила сім'я загиблого.

Після звістки про смерть Янь Чена, його ім'я постійно згадують в соцмережах.

За даними місцевих ЗМІ, батько хлопчика розмістив заклик про допомогу в китайській соцмережі Weibo. Він розповів, що його син, який страждає на ДЦП, нездатний самостійно пересуватися та піклуватися про себе, залишився без води та їжі. Але це не врятувало хлопця.

Раніше влада пообіцяла, що проведе розслідування обставин смерті підлітка.

Загалом в Китаї зареєстрували вже понад 17 тисяч випадків зараження коронавірусом, понад 400 людей померли. За межами країни налічується вже понад 150 підтверджених випадків, а на Філіппінах помер один хворий.

ВООЗ попереджає, що кількість заражених швидше за все буде і далі зростати. Влада КНР оголосила про низку заходів з метою стримати поширення вірусу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!