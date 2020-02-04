Коронавірус і світова економіка: чи буде обвал? Випуск новин.

У випуску:

Чи обвалить коронавірус світову економіку і як вплине на Україну?

Коронавірус у Китаї: спорожнілі міста та переповнені лікарні.

Хто кине виклик Трампу: у США розпочалася передвиборча битва.

Як у Чехії програмісти звільнили міністра.

Сирне мистецтво: як розрізати велетенську голівку сиру.

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