Коронавірус і світова економіка: чи буде обвал? Випуск новин.
- 4 лютого 2020
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У випуску:
- Чи обвалить коронавірус світову економіку і як вплине на Україну?
- Коронавірус у Китаї: спорожнілі міста та переповнені лікарні.
- Хто кине виклик Трампу: у США розпочалася передвиборча битва.
- Як у Чехії програмісти звільнили міністра.
- Сирне мистецтво: як розрізати велетенську голівку сиру.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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