Коронавірус і світова економіка: чи буде обвал? Випуск новин.

  • 4 лютого 2020

У випуску:

  • Чи обвалить коронавірус світову економіку і як вплине на Україну?
  • Коронавірус у Китаї: спорожнілі міста та переповнені лікарні.
  • Хто кине виклик Трампу: у США розпочалася передвиборча битва.
  • Як у Чехії програмісти звільнили міністра.
  • Сирне мистецтво: як розрізати велетенську голівку сиру.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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