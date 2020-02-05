Призов 2020: коли забиратимуть в армію?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Восени 2013 року призов в Україні скасували, однак вже у 2014 році, після початку бойових дій на Донбасі, його відновили

18 та 19-річним юнакам надаватимуть відстрочку від служби в армії і питатимуть письмової згоди.

Про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк у Facebook.

Він повідомив, що Міноборони направило роз'яснювального листа в усі обласні державі адміністрації з рекомендаціями про проведення призовних кампаній у 2020 році.

За його словами, якщо призовники 18-19 років матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх приймуть, але це відбуватиметься виключно за їхньою письмовою згодою.

У січні Офіс президента оприлюднив указ про проведення чергових призовів.

У ньому йшлося про призов чоловіків від 18 до 27 років. Це викликало інформаційний сплеск, адже раніше на строкову службу брали з 20 років.

Після цього Міноборони довелося пояснювати, що попри те, що призовний вік в Україні залишається незмінним - 18 років, юнаків 18-19 років не призиватимуть до війська.

Під час призову 2020 року повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років.

У 2020 році призов буде у квітні-червні та у жовтні-грудні.

Строковиків не відправляють служити в зону бойових дій.

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