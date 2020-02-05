Коронавірус на лайнері з тисячами людей. Все через туриста з Гонконгу?

Копирайт изображения Getty Images

На круїзному лайнері в Японії виявили 10 людей з пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV.

Тепер корабель, на борту якого було майже чотири тисячі осіб, буде два тижні стояти на карантині в акваторії Йокогами.

Лайнер Diamond Princess вийшов з Йокогами 20 січня, пройшов по маршруту Кагосіма - Гонконг - Окінава і в понеділок повернувся назад. До цього кілька людей почали скаржитися на здоров'я, тому вирішили обстежити всіх, хто був на борту.

Як повідомило в середу міністерство охорони здоров'я Японії, у 10 людей медики виявили пневмонію, викликану новим коронавірусом.

За версією влади, вони могли заразитися від пасажира з Гонконгу.

За даними компанії-перевізника, 80-річний чоловік, який прилетів до Японії на літаку, був на борту Diamond Princess з 20-го по 25 січня. Коли він уже повернувся до Гонконгу, у нього виявили коронавірус.

Всіх пасажирів лайнера, у яких виявили вірус, госпіталізували в лікарню префектури Канагава.

Оператор Diamond Princess повідомляє, що з підтвердженим діагнозом госпіталізували трьох японців, трьох громадян Китаю, двох австралійців і по одному громадянинові США і Філіппін (члени екіпажу).

За даними японського телеканалу NHK, чотирьом хворим від 50 до 60 років, ще чотирьом від 60 до 70, одному - більше 70 і ще одному - за 80. Ніхто з них не перебуває у важкому стані, стверджує телеканал.

Загалом, за даними круїзної компанії, на борту Diamond Princess було 2 666 пасажирів і 1 045 членів екіпажу. Близько половини з них - громадяни Японії, але там також громадяни ще 56 країн.

Оператор підкреслює, що пасажирів, які на карантині, забезпечать усім необхідним - продуктами харчування, безкоштовним інтернетом і телефонним зв'язком.

Один з пасажирів публікує в Twitter фотографії і відео, що відбувається на лайнері.

На відео видно пусті коридори, зали.

Раніше в Японії вже виявили 20 випадків зараження коронавірусів 2019 nCoV. При цьому 17 людей, у яких виявили інфекцію, відвідували китайське місто Ухань, де почалася епідемія.

Станом на ранок 5 лютого в Китаї виявили 24 363 випадки зараження 2019 nCoV, 490 людей померли, ще 23 260 людей - під підозрою на наявність вірусу.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах пневмонії надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!