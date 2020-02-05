Українці дедалі менше їздять до Росії, а більше - до Польщі

Копирайт изображения UNIAN Image caption В 2019 році українці набагато більше подорожували літаками

У 2019 році громадяни України майже 10 мільйонів разів з'їздили до Польщі, натомість до Росії їздили значно менше - 3,9 млн разів на рік.

Про це повідомила Державна прикордонна служба й оприлюднила підсумки подорожей українців у 2019 році.

Прикордонники прозвітували, що наземним транспортом з України до ЄС протягом року виїжджали і заїжджали приблизно однакова кількість громадян України - по 15 мільйонів.

Це на пів мільйона більше, ніж торік.

Серед лідерів країн, куди їздили українці суходолом, є Польща (9,9 млн в'їздів), Угорщина (3,4 млн і ріст на 5%), а також Румунія (1,2 млн) і Словаччина (1 млн).

Серед інших сусідів найбільше їхали до Росії - 3,9 млн в'їздів (падіння на 6% у порівнянні з 2018 роком), Молдова (1,4 млн) та Білорусь (1,2 млн).

Прямого авіаційного сполучення з Росією вже кілька років немає.

У 2019 році дуже стрімко виросли подорожі українців літаками.

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Прикордонники кажуть, що за рік з держави вилетіли та прилетіли по 7,5 мільйонів українців. Загалом прикордонники оформили на вильоті та прильоті на 3,5 млн українців більше, ніж торік.

Серед туристичних напрямків найбільше за минулий рік зросли потоки з України до Катару (+37%), Єгипту (+36%), Грузії (+23%), Туреччини (+21%), ОАЕ (+20%) та Кіпру (+15%).

Через безвіз та появу доступних авіаперельотів суттєво більше почали літати у країни Центральної та Західної Європи - до Німеччини, Італії, Австрії, Іспанії, Греції, Франції та Чехії.

А в Португалію громадяни України у 2019 році літали в 33 рази більше, ніж раніше. Це може бути пов'язаним з тим, що лоукост Wizzair почав здійснювати прямий регулярний рейс до Лісабона.

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