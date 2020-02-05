Як хочуть заборонити "акустичне насильство" у маршрутках

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Депутати зареєстрували законопроєкт, яким хочуть заборонити будь-яку музику чи фільми у пасажирських автобусах.

Якщо його ухвалять, то водіям маршруток, наприклад, заборонять "транслювати в салоні музику, звук фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку".

Слухати музику можна буде через індивідуальні навушники.

Виняток - автобуси на замовлення, де музика в салоні буде дозволена за згодою всіх пасажирів.

Проєкт також дозволяє водіям не пускати пасажирів, які "створюють шум у салоні, зокрема за допомогою технічних пристроїв". Тобто мова про людей, які слухають музику через динамік телефонів чи переносні колонки.

Так само автори хочуть заборонити включати музику водіям таксі - це лише за згоди всіх пасажирів.

Проєкт ініціювали одразу 16 депутатів з кількох фракцій: партії "Слуга народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "Голосу" та групи "За майбутнє".

"Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу", - написав у Facebook один з авторів законопроєкту Володимир В'ятрович.

Конфлікт через серіал в автобусі

Копирайт изображения Facebook Image caption Все почалося з конфлікту в автобусі через серіал російською мовою, до якого пізніше долучився депутат Євгеній Брагар

Тема трансляції музики і серіалів у маршрутках стала знову актуальною після конфлікту в автобусі "Львів-Запоріжжя" між волонтерками та водієм через російський серіал.

27 січня волонтерки Анастасія Конфедерат і Ярина Чорногуз поверталися з похоронів хлопця Ярини. Боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Микола Сорочук загинув на Донбасі від кулі снайпера.

Вони попросили водія вимкнути серіал, що був російською мовою, а після того, як він за згоди інших пасажирів відмовився це зробити, дівчата залишили салон.

Анастасія Конфедерат знімала конфлікт і каже, що один з водіїв намагався вибити з рук її телефон.

Подія викликала бурхливі дискусії у соцмережах.

А депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар виступив на захист водіїв й на основі опублікованого дівчатами відео звинуватив Анастасію Конфедерат у дискримінації російської мови.

Так він відреагував на вислів "російська мова не повинна лунати в Україні".

Згодом депутат подав на Анастасію Конфедерат заяву в поліцію.

Вона ж наполягає, що її слова були вирвані з контексту - мала на увазі, що "російськомовний контент не має лунати в автобусах, які їздять територією України".

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