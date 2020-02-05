Стівен Кінг пішов з Facebook. Він не перший
Американський письменник Стівен Кінг пішов з Facebook. За його словами, йому некомфортно користуватися соцмережею, яка переповнена неправдивою політичною рекламою.
Також, додав Кінг, він не впевнений, що адміністрація Facebook надійно захищає персональні дані користувачів.
Про це популярний письменник повідомив у своєму твіттері, на який підписані понад 5,6 мільйона людей.
Кінг - не перша знаменитість, яка відмовилася від користування Facebook.
До цього те саме зробили, зокрема, зірка кіносаги "Зоряні війни" Марк Гемілл, актор Вілл Феррелл, співачка Шер та співзасновник Apple Стів Возняк.
А актор Джим Керрі у 2018 році не лише відмовився від соцмережі, а й продав свої акції Facebook. Цей крок він пояснив тим, що компанія, за його словами, заробила на російському втручанні в американські вибори 2016 року.
Небажання керівництва Facebook змінювати свої підходи до розміщення політичної реклами ще більше розгнівало критиків.
Проте в самій компанії наполягають: це не правильно, коли приватна фірма займається політичною цензурою, а врегульовувати такі питання має уряд.
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Водночас Twitter, навпаки, робить протилежні кроки: у жовтні в керівництві соцмережі заявили, що заборонять будь-яку політичну рекламу.
За деякими оцінками, політичні партії США мають намір витратити на рекламу близько 6 мільярдів доларів в рамках підготовки до виборів 2020 року. Дослідницька фірма Kantar прогнозує, що близько 20% від цієї суми піде саме на цифрову рекламу.
Представники Facebook запевняють, що політична реклама не є для них основним способом заробітку й приносить лише 0,5% від усіх доходів.
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