Фінляндія хоче збільшити тривалість декрету для чоловіків. Щоб був, як у жінок

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Уряд Фінляндії оголосив про плани зрівняти тривалість оплачуваних відпусток по догляду за дитиною для чоловіків та жінок.

Такі нововведення сприятимуть тому, що чоловіки матимуть змогу проводити більше часу зі своїми дітьми, переконані у владі.

Окрім того, додають у фінському уряді, це рішення буде правильним і з точки зору забезпечення гендерної рівності.

В разі схвалення змін, тривалість декрету для чоловіків складатиме майже 7 місяців - стільки, скільки й для жінок.

При цьому партнери матимуть право передати одне одному частину своєї квоти.

Окрім того, жінки також збережуть за собою право отримати додаткову місячну оплачувану відпустку перед пологами.

Неповним родинам, де дитину виховує один з батьків, надаватимуться одразу дві квоти на 7 місяців.

У Фінляндії чоловіки можуть йти у декретну відпустку й за нинішніми правилами. Проте на практиці цим правом користується лише один з чотирьох фінських чоловіків.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін минулого місяця заявила, що її країні все ще доведедться пройти певний шлях для досягнення гендерної рівності.

Вона також поскаржилася, що занадто мало фінських чоловіків проводять достатньо часу зі своїми малолітніми дітьми.

Гендерно-нейтральна система декретних відпусток вже діє в Португалії: кожен - як мама, так і тато - може взяти 120 днів відпустки при збереженні 100% зарплатні. Ще 30 днів можна взяти за умови, що працівник отримуватиме тільки 80% зарплатні.

У Данії, приміром, чоловіки отримують два тижні відпустки після народження дитини. Водночас чоловік і дружина можуть розділити декретну відпустку (4 місяці) між собою.

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