На "1+1" обшуки через "плівки Гончарука"

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Співробітники СБУ проводять обшуки в одній з будівель каналу "1+1" за адресою Куренівська, 18.

Тривають слідчі дії на підставі рішення суду, працівники СБУ не блокують роботу телеканалу, повідомили BBC News Україна в Службі безпеки.

За словами джерел BBC в силових структурах, в цьому приміщенні є комп'ютер, на якому монтувались "плівки Гончарука". Саме з цим і пов'язані обшуки.

Працівники спецслужби хочуть вилучити цей комп'ютер в рамках розслідування.

Як повідомило агентство "Уніан", яке входить до холдингу "1+1 Media", в офісі, де проходить обшук, працюють журналісти проєктів "Гроші" та "Секретні матеріали".

Про обшуки заявив і депутат "Слуги народу" та колишній ведучий програми "Гроші" Олександр Дубінський.

"Я виїжджаю на місце. Обшуки в ЗМІ соромився організовувати навіть Порошенко", - написав він у своєму фейсбуці.

На телеканалі "1+1" також підтвердили факт обшуку і вже назвали ці дії правоохоронців "повним порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежні ЗМІ".

"Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в "1+1 Media". Ми можемо тільки припустити, що він пов'язаний з викривальною діяльністю програми", - йдеться в заяві телеканалу.

У середині січня в мережі з'явилися аудіозаписи, на яких, зокрема, чутно голоси українського прем'єра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, заступників голови НБУ Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.

Вони говорять про про ситуацію в економіці та про те, як її пояснити президенту Зеленському. На записі чоловік із голосом Гончарука називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" у президента Зеленського.

Зрештою критики Гончарука стали закликати його подати у відставку.

17 січня Володимир Зеленський висунув до правоохоронних органів вимогу: за два тижні встановити причетних до запису розмов за участі прем'єра.

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