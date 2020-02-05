Поліцейський обікрав товаришів на зустрічі однокласників, поки вони танцювали

Копирайт изображения Поліція Миколаївської області

Миколаївський поліцейський обікрав своїх колишніх однокласників під час зустрічі в ресторані - вкрав кілька тисяч гривень. Однак згодом інспектора-крадія встановили завдяки камерам спостереження та звільнили з поліції.

Тепер ним займеться Державне бюро розслідувань.

Як все сталося

Колишні однокласники зібралися у одному з ресторанів у центрі Миколаєва 1 лютого, повідомляє сайт "Преступности.нет".

Коли всі пішли танцювати й спілкуватися, один з чоловіків залишився за столом і почав нишпорити в сумках товаришів.

Згодом однокласники повернулися і виявили, що з чотирьох сумок зникло 4,5 тис. гривень.

Вони викликали поліцію та звернулися до адміністрації закладу.

Пізніше, як пише видання з посиланням на учасників події, менеджер ресторану переглянув записи з камер спостереження й надіслав відео потерпілим.

Копирайт изображения "Преступности.нет" Image caption На відео видно, як чоловік у темному светрі - один з однокласників - залишився один за столом і нишпорить у сумках

Саме на відео і помітили, як один з однокласників залазив по черзі в різні сумки, діставав гроші та клав гаманці назад.

"Після перегляду відео події почали розвиватися трохи інакше. Чоловік почав всіляко вибачатися перед постраждалими і пообіцяв повернути всі гроші. Постраждалі відмовилися писати заяви щодо свого однокласника", - пишуть миколаївські журналісти.

Як саме він пояснив свої дії, невідомо.

"Удар" для поліції

За даними медіа, ймовірним крадієм був місцевий поліцейський.

Пізніше поліція Миколаївської області це підтвердила.

"З приводу інформації про ганебну поведінку інспектора поліції на зустрічі випускників, яка з'явилась у ЗМІ, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області офіційно повідомляє, що відсьогодні вказаний працівник звільнений з лав поліції", - написали у поліції.

Там висловили жаль, що серед поліцейських трапляються такі люди.

"І сьогодні для всіх діючих співробітників цей прикрий випадок став навіть більшим ударом, аніж для громадян. Адже зачеплена наша честь та гідність", - додали у миколаївській поліції.

Там також почали службове розслідування, а матеріали по ньому передадуть у Державне бюро розслідувань.

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