Рятувальники шукали вцілілих від сходження лавини. Їх накрила ще одна

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Після другого сходження лавини в турецькій провінції Ван загинули щонайменше 33 людини, ще 55 отримали поранення.

У вівторок у цьому ж місці зійшла перша лавина, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

На місце прибули близько 300 працівників рятувальних служб. У середу вони перебували в районі катастрофи, коли на них зійшла ще одна лавина.

Турецька газета Hürriyet цитує губернатора провінції Ван, який повідомив, що серед загиблих є працівники поліції, пожежник і ще кілька людей, які не брали участі в рятувальній операції.

Як повідомляє турецьке телебачення, на місці пригоди наразі працюють військові та жителі міста Бахчисарай, розташованого неподалік.

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Рятувальним роботам заважає сильний туман і сніг.

З-під снігу вдалося витягти вже 30 людей, проте пошуки інших тривають.

Кількість загиблих може зрости, не виключають представники влади.

За попередніми даними, в автомобілях рятувальних служб, які опинилися під снігом, можуть досі перебувати понад 50 людей.

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