Імпічмент Трампа: результати. Випуск новин
- 5 лютого 2020
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У випуску новин 5 лютого:
- Суд над трампом завершується. Як імпічмент вплинув на рейтинги чинного президента США?
- Коронавірус: українці в карантині на круїзному лайнері.
- Сходження лавин у Туреччині, десятки загиблих і складна рятувальна операція.
- Вона народилася наркозалежною і з ВІЛ. Як молода дівчина допомагає тінейджерам побороти дискримінацію.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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