Імпічмент Трампа: результати. Випуск новин

У випуску новин 5 лютого:

Суд над трампом завершується. Як імпічмент вплинув на рейтинги чинного президента США?

Коронавірус: українці в карантині на круїзному лайнері.

Сходження лавин у Туреччині, десятки загиблих і складна рятувальна операція.

Вона народилася наркозалежною і з ВІЛ. Як молода дівчина допомагає тінейджерам побороти дискримінацію.

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