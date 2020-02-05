Імпічмент Трампа: результати. Випуск новин

  • 5 лютого 2020

У випуску новин 5 лютого:

  • Суд над трампом завершується. Як імпічмент вплинув на рейтинги чинного президента США?
  • Коронавірус: українці в карантині на круїзному лайнері.
  • Сходження лавин у Туреччині, десятки загиблих і складна рятувальна операція.
  • Вона народилася наркозалежною і з ВІЛ. Як молода дівчина допомагає тінейджерам побороти дискримінацію.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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