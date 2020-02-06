Пасажирський літак розвалився на частини під час посадки у Стамбулі. Є жертви
Внаслідок жорсткої посадки літака турецької авіакомпанії Pegasus в Стамбулі загинули три людини, 179 людей отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Туреччини.
Спочатку повідомлялося, що загиблих в результаті інциденту немає.
Авіалайнер Boeing 737-800 NG, який виконував рейс з Ізміру, розвалився на три частини під час приземлення в стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гекчен і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Він сідав в несприятливих погодних умовах - були сильний вітер та дощ.
Після інциденту аеропорт закрили, а рейси відправили в інші аеропорти.
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Місцеві ЗМІ повідомили, що більшість пасажирів були турками, 20 людей на борту були іноземцями.
Губернатор Стамбула Алі Ерлікайя раніше заявив: "На жаль, літак авіакомпанії Pegasus не зміг втриматися на злітно-посадковій смузі через погані погодні умови і виїхав за її межі на 50-60 м".
За словами губернатора, постраждалих доставили в місцеві лікарні.
На відеокадрах з місця інциденту помітно, як люди залишають літак через величезний розлом, який утворився внаслідок падіння. Навколо працюють десятки рятувальників.
На одному із записів, які з'явилися в соціальних мережах, помітно, що всередині літака було загоряння, яке швидко загасили пожежники.
Прокуратура Стамбула розслідує інцидент.