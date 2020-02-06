Пасажирський літак розвалився на частини під час посадки у Стамбулі. Є жертви

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Внаслідок жорсткої посадки літака турецької авіакомпанії Pegasus в Стамбулі загинули три людини, 179 людей отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Туреччини.

Спочатку повідомлялося, що загиблих в результаті інциденту немає.

Авіалайнер Boeing 737-800 NG, який виконував рейс з Ізміру, розвалився на три частини під час приземлення в стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гекчен і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Він сідав в несприятливих погодних умовах - були сильний вітер та дощ.

Після інциденту аеропорт закрили, а рейси відправили в інші аеропорти.

Місцеві ЗМІ повідомили, що більшість пасажирів були турками, 20 людей на борту були іноземцями.

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Копирайт изображения AFP Image caption Постраждалих шпиталізували

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Копирайт изображения Reuters Image caption Пожежним швидко вдалося загасити вогонь всередині літака

Губернатор Стамбула Алі Ерлікайя раніше заявив: "На жаль, літак авіакомпанії Pegasus не зміг втриматися на злітно-посадковій смузі через погані погодні умови і виїхав за її межі на 50-60 м".

За словами губернатора, постраждалих доставили в місцеві лікарні.

На відеокадрах з місця інциденту помітно, як люди залишають літак через величезний розлом, який утворився внаслідок падіння. Навколо працюють десятки рятувальників.

На одному із записів, які з'явилися в соціальних мережах, помітно, що всередині літака було загоряння, яке швидко загасили пожежники.

Прокуратура Стамбула розслідує інцидент.

Копирайт изображения AFP Image caption Літак сідав у важких погодних умовах